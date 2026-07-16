فتح باب الترشح للاستفادة من منح صندوق البحر الأبيض المتوسط لسنة 2026

أعلن صندوق البحر الأبيض المتوسط عن فتح باب الترشح للاستفادة من منح سنة 2026، الموجهة إلى دعم التصرف المندمج بالمحميات البحرية من خلال توفير الدعمين الفني والمالي لتنفيذ مخططات التصرف بصفة تشاركية.وحدد الصندوق مرحلتين لتقديم الترشحات، تتمثل الأولى في إرسال استمارة الرغبة في المشاركة عبر البريد الإلكتروني contact@themedfund.org وذلك في أجل أقصاه 31 جويلية 2026، فيما تتمثل المرحلة الثانية في إرسال ملف الترشح كاملا عبر البريد الإلكتروني ذاته، في موعد أقصاه 2 أكتوبر 2026.ووفق البلاغ الذي أصدرته وزارة البيئة على صفحتها الرسمية، يقتصر الترشح على المناطق البحرية المحمية القائمة رسميا أو التي هي في طور الإنشاء، شريطة توفر خطة تسيير محيّنة أو على الأقل وثيقة توجيهية لإدارة المنطقة، إلى جانب وجود وحدة إدارة متخصصة وقائمة.وأشار البلاغ ، إلى أنه بالنسبة إلى ملفات الترشح المقدمة من قبل المنظمات غير الحكومية، يتعين إرفاق الملف برسالة موافقة أو رسالة دعم صادرة عن السلطات الوطنية المختصة بالمناطق البحرية المحمية.ودعا الصندوق الراغبين في الترشح إلى الاطلاع على جميع المعايير والشروط والجدول الزمني وإجراءات التقديم عبر هذا الرابط.