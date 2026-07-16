توزر: متابعة إجراءات تخصيص أراضي دولية لإنجاز المشاريع العمومية

نظرت جلسة عمل انعقدت امس الأربعاء بمقر ولاية توزر، في إجراءات تخصيص أراضي دولية لتنفيذ جملة من المشاريع العمومية في مختلف القطاعات، وذلك من أجل تذليل الصعوبات والاشكاليات العقارية المرتبطة بالتفويت في هذه الأراضي، وفق ما أوردته الصفحة الرسمية لولاية توزر.وركّزت الجلسة على متابعة ملفات تخصيص هذه الأراضي حالة بحالة من طرف لجنة جهوية تتولى تذليل مختلف الصعوبات لتسهيل انجاز المشاريع المبرمجة لاسيما وأن العديد منها معطل منذ سنوات.وتشمل المشاريع التي تنتظر أو في طور تخصيص قطعة أرض في القطاع الثقافي، مشاريع دار الثقافة بنفطة ودار الثقافة حلبة بتوزر والمركز الجهوي للفنون الدرامية والركحية، وفي ما يخص القطاع الفلاحي نظرت الجلسة في تخصيص أرض للمركز الجهوي للبحوث في الفلاحة الواحية ومركز التكوين المهني في زراعة النخيل بدقاش.وتشمل هذه المشاريع كذلك الديوان الوطني للتطهير من خلال مشروع ضخ المياه المستعملة ومحطة تطهير بحامة الجريد وقطاع الشباب والرياضة من خلال مشاريع احداث ملاعب حي بكل من دغومس وحلبة وقاعة ألعاب فردية بحزوة وكذلك مركب طفولة بحزوة ونادي أطفال بتوزر في ما يخص فضاءات الطفولة، إلى جانب مجموعة من المقرات الأمنية في مناطق مختلفة من الولاية وفرقة للحماية المدنية بحزوة.