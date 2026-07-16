الحوثي: أمريكا وإسرائيل تسعيان للإبادة الجماعية وأنظمة عربية تتواطأ معهما ضد الأمة

اتهم زعيم حركة "أنصار الله" اليمنية عبد الملك الحوثي الولايات المتحدة وإسرائيل بالسعي للإبادة الجماعية، و"أنظمة عربية بالتواطؤ معهما لاستهداف الأمة".وفي كلمته تعليقا على آخر التطورات في اليمن والمنطقة، أكد زعيم حركة "أنصار الله" أن الولايات المتحدة وإسرائيل تستخدمان الحرب الصلبة لتنفيذ إبادة جماعية بكل إجرام وطغيان واستهتار بالأرواح الإنسانية، مشددا على أن الأعداء لا يحترمون أي اتفاقيات أو تفاهمات أو التزامات أو قوانين دولية أو مقررات.وفي سياق العدوان على اليمن، لفت الحوثي إلى أن السعودية لم تراعِ حرمة الجوار، وشنت عدوانا ظالما وغاشما على الشعب اليمني بإشراف أمريكي، وشراكة بريطانية، وإسهام ودفع إسرائيلي.كما كشف عن "المخطط الصهيوني" المعلن المتمثل في "تغيير خريطة الشرق الأوسط" و"إقامة إسرائيل الكبرى" للسيطرة على الأمة، معتبرا أن أمريكا وإسرائيل ومن يواليهم ويدور في فلكهم يمثلون مصدر الشر والإجرام والإخلال بالأمن وتهديد الاستقرار العالمي.وأضاف أن أمريكا وإسرائيل والحركة الصهيونية هما على مدى عقود المصدر الرئيسي للحروب والفتن والمؤامرات بهدف سحق الشعوب، واحتلال الأوطان، ونهب الثروات والمقدرات واستغلالها.وأشار إلى أن معاناة الأمة تتفاقم بسبب الدور التخريبي والسلبي لبعض الأنظمة العربية والإسلامية التي تتعاون مع العدو سياسياً وماليا وعسكريا وأمنيا وإعلاميا لاستهداف الشعوب.وأوضح أن الدور السعودي يتجه تحديدا للتعاون مع أمريكا وإسرائيل وبريطانيا لإثارة الفتن في العالم الإسلامي، وضرب أي موقف جماعي للأمة لنصرة القضية الفلسطينية أو لمواجهة الطغيان الأمريكي الإسرائيلي.وفيما يخص غزة ولبنان، نوه الحوثي إلى أن العدو يصرح علنا بسعيه لاستكمال احتلال 70% من قطاع غزة، مدعياً الحق في احتلال أجزاء من غزة وجنوب لبنان وإطلاق مسميات مختلفة كـ"المناطق الأمنية" على الأراضي المحتلة. واختتم مؤكدا أن العدو يتباهى بنسف القرى والبلدات والأحياء السكنية في غزة ولبنان، متمادياً في جريمة التدمير الشامل.