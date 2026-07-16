دفنها في حديقة المنزل : القضاء يصدر حكمه على قاتل زوجته بحمام الأنف

محاولة إخفاء المعالم والدفن في الحديقة



قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن مدى الحياة (المؤبد) في حق زوج أقدم على قتل زوجته طعنا ، ثم دفن جثتها في حديقة منزلهما بجهة دوار هيشر ، إثر خلافات عائلية حادة.وكشفت الأبحاث والتحقيقات القضائية عن تفاصيل صادمة تبيّن تخطيط الجاني المسبق لارتكاب فعلته؛ إذ تبين أنه كان يترصد زوجته ويشك في سلوكها وتصرفاتها. وفي يوم الواقعة، أحضر الزوج سكيناً كبير الحجم وقام بإخفائه بعناية داخل خزانته الخاصة، منتظراً اللحظة المناسبة لتنفيذ مخططه.ومع تجدد الخلافات بينهما وتصاعد وتيرة النقاش، استلّ الجاني السلاح الأبيض وانهال على زوجته بطعنات غادرة وقاتلة لم تترك لها مجالاً للمقاومة أو الاستغاثة، لتسقط مدرجة في دمائها وتفارق الحياة على عين المكان.ولإبعاد الشبهات عنه ومحاولة الإفلات من العقاب، عمد القاتل إلى لف جثة زوجته داخل "لحاف" (غطاء قطني)، ثم قام بنقلها إلى حديقة المنزل حيث حفر خندقاً ودفنها هناك متوقعاً أن جريمته لن تنكشف.إلا أن يقظة الأجهزة الأمنية والتحريات الدقيقة التي أُجريت بعد اختفاء الضحية، بعد ان تقدمت عائلتها ببلاغ في الغرض قادت إلى تفكيك خيوط الجريمة وتحديد مكان الجثة، ليتم القبض على الجاني وإحالته على القضاء الذي أصدر حكمه بسجنه مدى الحياة.