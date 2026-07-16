أريانة: المصادقة على توسعة مقبرة سيدي الجبالي المغلقة منذ 26 سنة بسبب استنفاذ طاقتها الاستيعابية

صادقت بلدية أريانة على المراجعة الجزئية لمثال التهيئة العمرانية المتعلق بتوسعة المقبرة الإسلامية بسيدي الجبالي بأريانة التي أُغلقت منذ سنة 2000 بعد استنفاذ طاقتها الاستيعابية.وأوضح مدير المصالح الفنية ببلدية أريانة، خالد الجبالي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الخميس، أن المراجعة الجزئية شملت نقطة وحيدة تتعلق بتوسعة المقبرة عبر استغلال عقار مجاور لها تبلغ مساحته ثلاثة هكتارات، تابع لوزارة البيئة ومصنف كمنطقة خضراء.وأضاف أنّ المشروع حظي بموافقة كل من وزارة البيئة، ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، بما يسمح بانطلاق إعداد الدراسات وإنجاز الأشغال خلال الفترة المقبلة.ومن المؤمل أن تدخل المقبرة بعد توسعتها حيز الاستغلال مع مطلع السنة المقبلة، كأقصى تقدير، بما يساهم في توفير طاقة استيعابية جديدة بعد أكثر من عقدين من الغلق، وفق نفس المصدر.