باجة: الرشيدية في افتتاح ستينية مهرجان تستور الدولي للمالوف والموسيقي العربية التقليدية تحت شعار "غنّى الورد " من 15 الى 25 جويلية 2026

كشف مدير مهرجان تستور الدولي للمالوف والموسيقي العربية التقليدية، فخر الدين ، يوم الخميس، في ندوة صحفية بدار الثقافة إبراهيم الرياحي بمدينة تستور، من ولاية باجة، عن برنامج الدورة 60 للمهرجان، التي تنعقد من 15 الى 25 جويلية 2026، تحت شعار "غنّى الورد"، أنّ فرقة الرّشيدية ستفتتح ستينية المهرجان بعد غياب دام 12 سنة.وقال القرواشي لصحفية وكالة تونس افريقيا للانباء "وات"، بالجهة، إنّه تم اختيار الرشيدية لعرض الافتتاح، "اعتبارا لرمزية الستينية وللتاريخ المشترك بين هذه الفرقة الوطنية العريقية ومهرجان تستور ورموزه"، مبرزا "ان المهرجان حافظ على خصوصيته وسيبقى كذلك، رغم الصعوبات المادية، وانه يعتبر ان من مسؤولياته المحافظة على هذه الموسيقي العريقة والراقية التي تمثل تستور ابرز اقطابها".وأشار الى انه تم اختار شعار "غنّى الورد" لدورة المهرجان بالنظر الى ان "غنّى الورد" هو عنوان اغنية شعبية يردّدها كل أهالي تستور للفرقة الشيخة للمالوف بتستور. واردف ان المهرجان حافظ، ايضا، على طابعه الدولي حيث سيسجل عودة فرقة حسن عريبي الليبية، التي كان لها دور كبير في تاريخ مهرجان تستور حيث قدمت اكثر من 40 عرضا، كما تتميز الدورة بالعرض المغاربي "طريق المالوف " الذى يقدم روايات تونسية وجزائرية وليبية للمالوف .وتابع المتحدث بقوله: ان الدورة ستشهد برمجة عرض "حنين 2"، وهو عرض يجسم عادات تستور ويقدم مالوف الجد ومالوف الهزل الحاضر في المقامات التونسية إضافة الى المحافظة على المباريات تشجيعا لفرق المالوف، مؤكدا ان أسعار التذاكر تتراوح بين 5 و10 دنانير، وهي، وفق تقديره، أسعار في متناول كل الفئات لاستقطاب الجمهور للمالوف ورفع الذوق العام.وقال رئيس جمعية المعهد الرشيدى للموسيقي التقليدية، أنيس الصغير، بدوره، لصحفية وكالة تونس افريقيا للانباء بباجة، أنّ فرقة الرشيدية تعود لمهرجان تستور بعد غياب 12 سنة بعرض "اندلسيات" والذي يضم 45 عنصرا من مختلف الأجيال وخاصة من الشباب.وبين ان هذا العرض هو الوحيد لفرقة الرشيدية خلال الصائفة الحالية معتبرا ان مهرجان تستور يحمل رمزية كبيرة وله دور أساسي في المحافظة على المالوف التونسي.15 جويلية : عرض مالوف رشيدية تونس16 جويلية : مباريات المالوف17 جويلية : عرض دولي فرقة حسن عريبي للمالوف والموشحات العربية بليبيا18 جويلية :فرقة انفاس المالوف بقيادة الشيخ بدر الدين جبيس19 جويلية :عرض مالوف مغاربي بعنوان طريق المالوف بقيادة سفيان الزايدي20 جويلية :عرض بعنوان كامل المعاني بقيادة الأستاذ محمد عبيد21جويلية : عرض مالوف "بحذى حبيبتي" للفنانة عايدة النياطى23 جويلية : عرض مالوف "حنين تستور2"بقيادة الفرقة الشيخة للمالوف بتستور24 جويلية :عرض مالوف جاز للفنان سفيان سفطة25 جويلية :عرض المالوف للفنان زياد غرسة