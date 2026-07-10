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باجة: الرشيدية في افتتاح ستينية مهرجان تستور الدولي للمالوف والموسيقي العربية التقليدية تحت شعار "غنّى الورد " من 15 الى 25 جويلية 2026

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Bookmark article    Publié le Vendredi 10 Juillet 2026 - 08:21 قراءة: 2 د, 1 ث
      
كشف مدير مهرجان تستور الدولي للمالوف والموسيقي العربية التقليدية، فخر الدين ، يوم الخميس، في ندوة صحفية بدار الثقافة إبراهيم الرياحي بمدينة تستور، من ولاية باجة، عن برنامج الدورة 60 للمهرجان، التي تنعقد من 15 الى 25 جويلية 2026، تحت شعار "غنّى الورد"، أنّ فرقة الرّشيدية ستفتتح ستينية المهرجان بعد غياب دام 12 سنة.

وقال القرواشي لصحفية وكالة تونس افريقيا للانباء "وات"، بالجهة، إنّه تم اختيار الرشيدية لعرض الافتتاح، "اعتبارا لرمزية الستينية وللتاريخ المشترك بين هذه الفرقة الوطنية العريقية ومهرجان تستور ورموزه"، مبرزا "ان المهرجان حافظ على خصوصيته وسيبقى كذلك، رغم الصعوبات المادية، وانه يعتبر ان من مسؤولياته المحافظة على هذه الموسيقي العريقة والراقية التي تمثل تستور ابرز اقطابها".


وأشار الى انه تم اختار شعار "غنّى الورد" لدورة المهرجان بالنظر الى ان "غنّى الورد" هو عنوان اغنية شعبية يردّدها كل أهالي تستور للفرقة الشيخة للمالوف بتستور. واردف ان المهرجان حافظ، ايضا، على طابعه الدولي حيث سيسجل عودة فرقة حسن عريبي الليبية، التي كان لها دور كبير في تاريخ مهرجان تستور حيث قدمت اكثر من 40 عرضا، كما تتميز الدورة بالعرض المغاربي "طريق المالوف " الذى يقدم روايات تونسية وجزائرية وليبية للمالوف .


وتابع المتحدث بقوله: ان الدورة ستشهد برمجة عرض "حنين 2"، وهو عرض يجسم عادات تستور ويقدم مالوف الجد ومالوف الهزل الحاضر في المقامات التونسية إضافة الى المحافظة على المباريات تشجيعا لفرق المالوف، مؤكدا ان أسعار التذاكر تتراوح بين 5 و10 دنانير، وهي، وفق تقديره، أسعار في متناول كل الفئات لاستقطاب الجمهور للمالوف ورفع الذوق العام.

وقال رئيس جمعية المعهد الرشيدى للموسيقي التقليدية، أنيس الصغير، بدوره، لصحفية وكالة تونس افريقيا للانباء بباجة، أنّ فرقة الرشيدية تعود لمهرجان تستور بعد غياب 12 سنة بعرض "اندلسيات" والذي يضم 45 عنصرا من مختلف الأجيال وخاصة من الشباب.
وبين ان هذا العرض هو الوحيد لفرقة الرشيدية خلال الصائفة الحالية معتبرا ان مهرجان تستور يحمل رمزية كبيرة وله دور أساسي في المحافظة على المالوف التونسي.

وفى ما يلي برنامج الدورة 60 لمهرجان المالوف لسنة 2026:
15 جويلية : عرض مالوف رشيدية تونس
16 جويلية : مباريات المالوف
17 جويلية : عرض دولي فرقة حسن عريبي للمالوف والموشحات العربية بليبيا
18 جويلية :فرقة انفاس المالوف بقيادة الشيخ بدر الدين جبيس
19 جويلية :عرض مالوف مغاربي بعنوان طريق المالوف بقيادة سفيان الزايدي
20 جويلية :عرض بعنوان كامل المعاني بقيادة الأستاذ محمد عبيد
21جويلية : عرض مالوف "بحذى حبيبتي" للفنانة عايدة النياطى
23 جويلية : عرض مالوف "حنين تستور2"بقيادة الفرقة الشيخة للمالوف بتستور
24 جويلية :عرض مالوف جاز للفنان سفيان سفطة
25 جويلية :عرض المالوف للفنان زياد غرسة
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