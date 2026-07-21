منوبة: وفاة شاب بصعقة كهربائية

، أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، أمس فتح بحث تحقيقي للكشف عن ملابسات وظروف وفاة شاب أثر اصابته بصعقة كهربائية داخل منزل بجهة وادي الليل من ولاية منوبة ،كما قررت النيابة إيداع جثة الهالك لدى مصالح الطب الشرعي لإجراء الفحوصات اللازمة وتحديد اسباب الوفاة بدقة.وتواصل السلطات الأمنية تحرياتها بخصوص الحادثة ، في انتظار ما ستسفر عنه تقارير الطب الشرعي والتحقيقات الجارية.