ولاية سوسة: متابعة دورية لأمثلة التهيئة العمرانية بمختلف بلديات الجهة

في إطار حوكمة التصرف العقاري والمتابعة الدورية لملف إعداد ومراجعة أمثلة التهيئة العمرانية، و متابعة توصيات جلسة 25 ماي 2026، أشرف والي سوسة، سفيان التنفوري يوم الإثنين، على جلسة عمل خُصصت لمتابعة تقدم الدراسات المتعلقة بأمثلة التهيئة العمرانية بمختلف بلديات الجهةواستعرضت مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز خلال الجلسة ، مختلف مراحل تقدم إعداد ومراجعة أمثلة التهيئة العمرانية، حيث تم تسجيل ما يليبلدية سوسة: دراسة الاعتراضات الواردة خلال مرحلة البحث العموميبلدية الزهور وقريمات هيشر (منطقة عين القارصي): في مرحلة التعليق للعمومبلدية النفيضة (منطقة أولاد عبد الله): تمت المصادقة النهائية على مثال التهيئة العمرانية بمقتضى القرار عدد 15 لسنة 2026 المؤرخ في 25 ماي 2026بلديتا حمام سوسة وأكودة: تمت المصادقة النهائية على المراجعة الجزئية الأولى لمثال التهيئة العمرانية للمنطقة السياحية، بمقتضى القرار عدد 30 لسنة 2026 المؤرخ في 12 ماي 2026كما تم الاستماع إلى مختلف المتدخلين، والتداول في عدد من الإشكاليات الفنية و العقارية و الإجرائية التي قد تعترض استكمال بعض الدراسات، مع بحث الحلول الكفيلة بتجاوزها في أقرب الآجالوتم أيضا،استحثاث بقية البلديات المعنية بمراجعة أمثلة التهيئة العمرانية لاستكمال مختلف الإجراءات لبلوغ مرحلة المصادقة النهائيةوأكّد والي الجهة أن هذه الجلسة تندرج في إطار المتابعة الدورية والمستمرة لدراسة أمثلة التهيئة العمرانية، باعتبارها أداة أساسية لتنظيم التوسع العمراني، وحسن استغلال المجال الترابي، ودعم الاستثمار، وتحقيق تنمية عمرانية متوازنة ومستدامة بمختلف مناطق الولايةوأوضح أن أمثلة التهيئة العمرانية تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وتنظيم التوسع العمراني، والحد من البناء الفوضوي، و تحسين جودة الحياة، فضلاً عن توفير مناخ ملائم للاستثمار،ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بولاية سوسة