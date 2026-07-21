ولاية سوسة: متابعة دورية لأمثلة التهيئة العمرانية بمختلف بلديات الجهة
في إطار حوكمة التصرف العقاري والمتابعة الدورية لملف إعداد ومراجعة أمثلة التهيئة العمرانية، و متابعة توصيات جلسة 25 ماي 2026، أشرف والي سوسة، سفيان التنفوري يوم الإثنين، على جلسة عمل خُصصت لمتابعة تقدم الدراسات المتعلقة بأمثلة التهيئة العمرانية بمختلف بلديات الجهة
واستعرضت مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز خلال الجلسة ، مختلف مراحل تقدم إعداد ومراجعة أمثلة التهيئة العمرانية، حيث تم تسجيل ما يلي
بلدية سوسة: دراسة الاعتراضات الواردة خلال مرحلة البحث العمومي
بلدية الزهور وقريمات هيشر (منطقة عين القارصي): في مرحلة التعليق للعموم
بلدية النفيضة (منطقة أولاد عبد الله): تمت المصادقة النهائية على مثال التهيئة العمرانية بمقتضى القرار عدد 15 لسنة 2026 المؤرخ في 25 ماي 2026
بلديتا حمام سوسة وأكودة: تمت المصادقة النهائية على المراجعة الجزئية الأولى لمثال التهيئة العمرانية للمنطقة السياحية، بمقتضى القرار عدد 30 لسنة 2026 المؤرخ في 12 ماي 2026
كما تم الاستماع إلى مختلف المتدخلين، والتداول في عدد من الإشكاليات الفنية و العقارية و الإجرائية التي قد تعترض استكمال بعض الدراسات، مع بحث الحلول الكفيلة بتجاوزها في أقرب الآجال
وتم أيضا،استحثاث بقية البلديات المعنية بمراجعة أمثلة التهيئة العمرانية لاستكمال مختلف الإجراءات لبلوغ مرحلة المصادقة النهائية
وأكّد والي الجهة أن هذه الجلسة تندرج في إطار المتابعة الدورية والمستمرة لدراسة أمثلة التهيئة العمرانية، باعتبارها أداة أساسية لتنظيم التوسع العمراني، وحسن استغلال المجال الترابي، ودعم الاستثمار، وتحقيق تنمية عمرانية متوازنة ومستدامة بمختلف مناطق الولاية
وأوضح أن أمثلة التهيئة العمرانية تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وتنظيم التوسع العمراني، والحد من البناء الفوضوي، و تحسين جودة الحياة، فضلاً عن توفير مناخ ملائم للاستثمار،ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بولاية سوسة
واستعرضت مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز خلال الجلسة ، مختلف مراحل تقدم إعداد ومراجعة أمثلة التهيئة العمرانية، حيث تم تسجيل ما يلي
بلدية سوسة: دراسة الاعتراضات الواردة خلال مرحلة البحث العمومي
بلدية الزهور وقريمات هيشر (منطقة عين القارصي): في مرحلة التعليق للعموم
بلدية النفيضة (منطقة أولاد عبد الله): تمت المصادقة النهائية على مثال التهيئة العمرانية بمقتضى القرار عدد 15 لسنة 2026 المؤرخ في 25 ماي 2026
بلديتا حمام سوسة وأكودة: تمت المصادقة النهائية على المراجعة الجزئية الأولى لمثال التهيئة العمرانية للمنطقة السياحية، بمقتضى القرار عدد 30 لسنة 2026 المؤرخ في 12 ماي 2026
كما تم الاستماع إلى مختلف المتدخلين، والتداول في عدد من الإشكاليات الفنية و العقارية و الإجرائية التي قد تعترض استكمال بعض الدراسات، مع بحث الحلول الكفيلة بتجاوزها في أقرب الآجال
وتم أيضا،استحثاث بقية البلديات المعنية بمراجعة أمثلة التهيئة العمرانية لاستكمال مختلف الإجراءات لبلوغ مرحلة المصادقة النهائية
وأكّد والي الجهة أن هذه الجلسة تندرج في إطار المتابعة الدورية والمستمرة لدراسة أمثلة التهيئة العمرانية، باعتبارها أداة أساسية لتنظيم التوسع العمراني، وحسن استغلال المجال الترابي، ودعم الاستثمار، وتحقيق تنمية عمرانية متوازنة ومستدامة بمختلف مناطق الولاية
وأوضح أن أمثلة التهيئة العمرانية تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وتنظيم التوسع العمراني، والحد من البناء الفوضوي، و تحسين جودة الحياة، فضلاً عن توفير مناخ ملائم للاستثمار،ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بولاية سوسة
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