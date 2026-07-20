التمديد في إيقاف أجنبي مشتبه بتورطه في الاعتداء على "أسطول الصمود" بميناء سيدي بوسعيد

قررالتمديد في الإيقاف التحفظي لمدةفي حق أجنبي مشتبه في تورطه فيوكانتقد أكدت، في بلاغ أصدرته خلال شهر سبتمبر من العام الماضي، أن الاعتداء الذي استهدف "أسطول الصمود" كان، وفق ما جاء في نص البلاغ.وأوضحت الوزارة آنذاك أن الوحدات التابعةتمكنت من إيقاف أجنبي يشتبه في علاقته بالاعتداء، قبل إحالته على أنظاروقرر قاضي التحقيق، إثر ذلك، إصدارفي حق المشتبه به على ذمة القضية، قبل أن يقرر اليوم، في انتظار استكمال الأبحاث والتحقيقات.