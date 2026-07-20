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التمديد في إيقاف أجنبي مشتبه بتورطه في الاعتداء على "أسطول الصمود" بميناء سيدي بوسعيد

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Bookmark article    Publié le Lundi 20 Juillet 2026 - 23:22 قراءة: 0 د, 44 ث
      
قرر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب التمديد في الإيقاف التحفظي لمدة أربعة أشهر إضافية في حق أجنبي مشتبه في تورطه في الاعتداء على "أسطول الصمود" بميناء سيدي بوسعيد.
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وكانت وزارة الداخلية قد أكدت، في بلاغ أصدرته خلال شهر سبتمبر من العام الماضي، أن الاعتداء الذي استهدف "أسطول الصمود" كان "مدبرا"، وفق ما جاء في نص البلاغ.


وأوضحت الوزارة آنذاك أن الوحدات التابعة للإدارة العامة للمصالح المختصة بوزارة الداخلية تمكنت من إيقاف أجنبي يشتبه في علاقته بالاعتداء، قبل إحالته على أنظار قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.


وقرر قاضي التحقيق، إثر ذلك، إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق المشتبه به على ذمة القضية، قبل أن يقرر اليوم التمديد في إيقافه التحفظي لمدة أربعة أشهر إضافية، في انتظار استكمال الأبحاث والتحقيقات.
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