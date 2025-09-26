Babnet   Latest update 14:52 Tunis

الاعتداء على سفينة أسطول الصمود في سيدي بوسعيد: إيداع أجنبي السجن

أصدر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بطاقة إيداع بالسجن في حق شخص أجنبي، على ذمّة القضية المتعلقة بالاعتداء على سفينة تابعة لأسطول الصمود بميناء سيدي بوسعيد الترفيهي.

ووفق ما اكده مصدر قضائي للديوان أف ام فان المشتبه به قدم منذ فترة لتونس واستقر بضاحية المدرسى وتبين بعد تفتيش هاتفه الجوال تواصله مع اطراف اجنبية.



وكانت وزارة الداخلية قد أكدت في بلاغ سابق أن الاعتداء الذي استهدف السفينة كان "مدبّراً"، مشيرة إلى أن الوحدات الأمنية المختصة تمكنت من إيقاف المشتبه به للاشتباه في تورطه.

وبانتهاء آجال الاحتفاظ القانونية في إطار قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، أُحيل المتهم على أنظار القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، حيث تقرر إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه في انتظار استكمال الأبحاث.


