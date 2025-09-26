الاعتداء على سفينة أسطول الصمود في سيدي بوسعيد: إيداع أجنبي السجن

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/flotille-2025-x2.jpg width=100 align=left border=0>

أصدر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بطاقة إيداع بالسجن في حق شخص أجنبي، على ذمّة القضية المتعلقة بالاعتداء على سفينة تابعة لأسطول الصمود بميناء سيدي بوسعيد الترفيهي.



ووفق ما اكده مصدر قضائي للديوان أف ام فان المشتبه به قدم منذ فترة لتونس واستقر بضاحية المدرسى وتبين بعد تفتيش هاتفه الجوال تواصله مع اطراف اجنبية.

