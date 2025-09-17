باب نات يضع على ذمّة قرائه رابط متابعة مباشر لأسطول الصمود

يعلن موقع باب نات عن توفير رابط مباشر يمكّن زواره من متابعة خريطة تحرّك أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة، وذلك بالاعتماد على منصة التتبع العالمية VesselFinder.



ويعبّر موقع باب نات عن تمنياته لـ قافلة أسطول الصمود بكامل النجاح في مهمتها الإنسانية النبيلة، مؤكدا تضامنه مع الجهود الرامية إلى كسر الحصار عن غزة، وداعياً إلى نصرة الشعب الفلسطيني الصامد وتخفيف معاناته...

الرابط متوفّر على الصفحة الرئيسية بعد المقال الثامن.وكانأعلن مساء الثلاثاء عنباتجاه غزة، بالتوازي مع انطلاق سفينةمن ميناء ڤمرت، في خطوة جديدة نحو الالتحاق ببقية سفن الأسطول.كما وصلت بعض سفن الأسطول مساء أمس إلى، في انتظار التحاق بقية المراكب.وفي السياق ذاته، أكدتأنّ أكثر منمن أسطول الصمود العالمي أبحرت بشكل متتابع منذ مساء الأحد الماضي من موانئ تونس، إيطاليا، اليونان وليبيا، على أن تلتقي في نقطة قريبة من مالطا قبل التوجه معا نحو شواطئ غزة.وطالبت اللجنة بتوفيرللمشاركين في هذه المهمة الإنسانية، داعية الدول التي يشارك مواطنوها في الأسطول إلى التدخل لتسهيل مهمته وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.