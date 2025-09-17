باب نات يضع على ذمّة قرائه رابط متابعة مباشر لأسطول الصمود
يعلن موقع باب نات عن توفير رابط مباشر يمكّن زواره من متابعة خريطة تحرّك أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة، وذلك بالاعتماد على منصة التتبع العالمية VesselFinder.
- نسخة الحاسوب (PC Version): الرابط موجود على يمين الشاشة في كل الصفحات.
- نسخة الحاسوب (PC Version): الرابط موجود على يمين الشاشة في كل الصفحات.
- نسخة الهواتف (Mobile Version): الرابط متوفّر على الصفحة الرئيسية بعد المقال الثامن.
يمكنكم متابعة مسار القافلة مباشرة عبر الرابط التالي:
ويعبّر موقع باب نات عن تمنياته لـ قافلة أسطول الصمود بكامل النجاح في مهمتها الإنسانية النبيلة، مؤكدا تضامنه مع الجهود الرامية إلى كسر الحصار عن غزة، وداعياً إلى نصرة الشعب الفلسطيني الصامد وتخفيف معاناته...
وكان أسطول الصمود المغاربي أعلن مساء الثلاثاء عن انطلاق سفينة "قيصر/صمود" التونسية من ميناء سيدي بوسعيد باتجاه غزة، بالتوازي مع انطلاق سفينة "موال-ليبيا" من ميناء ڤمرت، في خطوة جديدة نحو الالتحاق ببقية سفن الأسطول.
كما وصلت بعض سفن الأسطول مساء أمس إلى المياه الدولية، في انتظار التحاق بقية المراكب.
وفي السياق ذاته، أكدت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة أنّ أكثر من 50 سفينة من أسطول الصمود العالمي أبحرت بشكل متتابع منذ مساء الأحد الماضي من موانئ تونس، إيطاليا، اليونان وليبيا، على أن تلتقي في نقطة قريبة من مالطا قبل التوجه معا نحو شواطئ غزة.
وطالبت اللجنة بتوفير حماية دولية للمشاركين في هذه المهمة الإنسانية، داعية الدول التي يشارك مواطنوها في الأسطول إلى التدخل لتسهيل مهمته وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 314975