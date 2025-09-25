الرابطة الاولى - تعيينات حكام مقابلات الجولة الثامنة
كشفت الإدارة الوطنية للتحكيم عن تعيينات حكام مباريات الجولة الثامنة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، المبرمجة على دفعتين يومي الجمعة 26 والأحد 28 سبتمبر 2025، على أن تستكمل الدفعة الثالثة يوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025.
الجمعة 26 سبتمبر 2025
الجمعة 26 سبتمبر 2025
* ملعب الشاذلي زويتن
شبيبة العمران – مستقبل قابس
### الحكم: منتصر بالعربي / حكم الفار: فرج عبدلاوي
الأحد 28 سبتمبر 2025* ملعب حمادي العقربي برادس
النادي الإفريقي – اتحاد بن قردان
### الحكم: باديس بن صالح / حكم الفار: هيثم قيراط
* ملعب الكرم (دون حضور الجمهور)
النادي البنزرتي – شبيبة القيروان
### الحكم: محمد علي قروية / حكم الفار: سيف الورتاني
* ملعب بوجمعة الكميتي
الأولمبي الباجي – نجم المتلوي
### الحكم: سفيان الورتاني / حكم الفار: خاد قويدر
* المركب الرياضي بجرجيس
الترجي الجرجيسي – مستقبل سليمان
### الحكم: حسام بن ساسي / حكم الفار: حسني النايلي
الأربعاء 1 أكتوبر 2025* ملعب عبد العزيز الشتيوي
مستقبل المرسى – الترجي الرياضي
* أولمبي سوسة
النجم الساحلي – الملعب التونسي
* ملعب الطيب المهيري
النادي الصفاقسي – الاتحاد المنستيري
المباريات تنطلق جميعها على الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 315468