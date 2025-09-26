جدل واسع حول مزاعم منع الصلاة بمعهد محمد بودينة بالحمامات
تحوّل معهد محمد بوذينة بمدينة الحمامات إلى محور نقاش وطني على منصات التواصل الاجتماعي، إثر تداول فيديو يُظهر جدالاً بين عدد من التلاميذ وإدارة المعهد حول أداء الصلاة في ساحة المؤسسة.
وتعود تفاصيل الحادثة، وفق ما تم تداوله، إلى محاولة مجموعة من التلاميذ أداء صلاة العصر داخل المعهد خلال فترة الاستراحة، قبل أن تعترضهم القيمة العامة قائلة لأحدهم: "صلّي في داركم!"، ليردّ أحد التلاميذ: "باش نصلي لهنا، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق".
وتعود تفاصيل الحادثة، وفق ما تم تداوله، إلى محاولة مجموعة من التلاميذ أداء صلاة العصر داخل المعهد خلال فترة الاستراحة، قبل أن تعترضهم القيمة العامة قائلة لأحدهم: "صلّي في داركم!"، ليردّ أحد التلاميذ: "باش نصلي لهنا، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق".
الحادثة سرعان ما أثارت موجة جدل واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي بين من اعتبرها انتهاكاً للحرية الدينية، ومن رأى أنها تندرج في إطار الحفاظ على النظام داخل المؤسسات التربوية.
وخلّفت الحادثة موجة من التعاطف مع التلاميذ واثارت سيلا من التفاعلات والانتقادات لتصرف القيمة وعلّق بعض النشطاء بالقول " يعني كل شي مسموح به، قلّة الحياء والكلام الزايد وسب الجلالة والتمعشيق والعرى والتدخين الا الصلاة يتجندوا ويمنعوها".
فيما اعتبر بعض النشطاء ان المؤسسات التربوية مكان مخصص للدراسة وان الصلاة تقام في المساجد مشددين على ان ما قام به المدير والقيمة يندرج في اطار احترام القانون.
وفي متابعة للموضوع عبر برنامج Cappuccino على إذاعة الجوهرة، أكدت مراسلة الإذاعة بالجهة، روضة العليقي، أنّ الروايات تباينت بين من يؤكد أنّ الحادثة تتعلق فعلاً بتلاميذ ينتمون إلى المعهد، ومن يرى أن الأمر يخص أشخاصاً من خارج المؤسسة.
من جانبه، أوضح رضا الزهروني، رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ، أنّ مثل هذه المواضيع يجب أن تُناقش بعيداً عن التشنج، مشدداً على ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية لتفادي تأجيج الرأي العام. وأضاف أنّ الصلاة مكانها الطبيعي هو المساجد، وليس المؤسسات التربوية، داعياً إلى احترام الفضاء المدرسي باعتباره مجالاً للتعلم والتربية... فيديو
Comments
1 de 1 commentaires pour l'article 315501