Babnet   Latest update 09:06 Tunis

جدل واسع حول مزاعم منع الصلاة بمعهد محمد بودينة بالحمامات

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d64073c0c165.52881241_niohjkmegfplq.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 26 Septembre 2025 - 08:11 قراءة: 1 د, 32 ث
      
تحوّل معهد محمد بوذينة بمدينة الحمامات إلى محور نقاش وطني على منصات التواصل الاجتماعي، إثر تداول فيديو يُظهر جدالاً بين عدد من التلاميذ وإدارة المعهد حول أداء الصلاة في ساحة المؤسسة.

وتعود تفاصيل الحادثة، وفق ما تم تداوله، إلى محاولة مجموعة من التلاميذ أداء صلاة العصر داخل المعهد خلال فترة الاستراحة، قبل أن تعترضهم القيمة العامة قائلة لأحدهم: "صلّي في داركم!"، ليردّ أحد التلاميذ: "باش نصلي لهنا، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق".



الحادثة سرعان ما أثارت موجة جدل واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي بين من اعتبرها انتهاكاً للحرية الدينية، ومن رأى أنها تندرج في إطار الحفاظ على النظام داخل المؤسسات التربوية.

وخلّفت الحادثة موجة من التعاطف مع التلاميذ واثارت سيلا من التفاعلات والانتقادات لتصرف القيمة وعلّق بعض النشطاء بالقول " يعني كل شي مسموح به، قلّة الحياء والكلام الزايد وسب الجلالة والتمعشيق والعرى والتدخين الا الصلاة يتجندوا ويمنعوها".

فيما اعتبر بعض النشطاء ان المؤسسات التربوية مكان مخصص للدراسة وان الصلاة تقام في المساجد مشددين على ان ما قام به المدير والقيمة يندرج في اطار احترام القانون.

وفي متابعة للموضوع عبر برنامج Cappuccino على إذاعة الجوهرة، أكدت مراسلة الإذاعة بالجهة، روضة العليقي، أنّ الروايات تباينت بين من يؤكد أنّ الحادثة تتعلق فعلاً بتلاميذ ينتمون إلى المعهد، ومن يرى أن الأمر يخص أشخاصاً من خارج المؤسسة.

من جانبه، أوضح رضا الزهروني، رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ، أنّ مثل هذه المواضيع يجب أن تُناقش بعيداً عن التشنج، مشدداً على ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية لتفادي تأجيج الرأي العام. وأضاف أنّ الصلاة مكانها الطبيعي هو المساجد، وليس المؤسسات التربوية، داعياً إلى احترام الفضاء المدرسي باعتباره مجالاً للتعلم والتربية... فيديو




Comments


1 de 1 commentaires pour l'article 315501

Hechmi  (Tunisia)  |Vendredi 26 Septembre 2025 à 08:54           
أرجوكم كل الأرض مسجدا لله في أي مكان حان وقت الصلاة لا بد أن تؤدى . تونس دولة مسلمة بالدستور والصلاة في أي مؤسسة كانت لا يعتبر تجاوزا للدستور ولا يضر أحد ما هو الداعي لهذا الجدل العقيم والذي يدل على الجهل بالدين، الصلاة ليس في المساجد فقط، بل في كل مكان شرط أن تحترم الآخر ...نحترم المسيحي والملحد ومن تلبس الخليع ولا نحترم من يصلي أرجوكم تخلوا عن هذا الموروث السيئ، الصلاة فرضها الله وبعيدة كل البعد عن السياسة يا سادة ...فيقو على أرواحكم...


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 26 سبتمبر 2025 | 4 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
الرطــوبة:
% 83
Babnet
Babnet29°
22° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet22°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
29°-22
27°-21
27°-20
28°-21
29°-22
  • Avoirs en devises
    24957,0

  • (25/09)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,41590 DT        1$ =2,90436 DT
  • Solde Compte du Trésor   (25/09)   1236,2 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 09:06 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    