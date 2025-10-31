Babnet   Latest update 17:26 Tunis

كميات الامطار المسجلة بحساب المليمتر خلال ال24 ساعة الماضية

<img src=http://www.babnet.net/images/1a/istskaaa.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 31 Octobre 2025 - 16:27 قراءة: 0 د, 35 ث
      
شهدت ال 24 ساعة الماضية، من الساعة السابعة من يوم الخميس 30 اكتوبر الى الساعة السابعة من اليوم الجمعة 31 اكتوبر، هطول كميات متفاوتة من الامطاربلغ اقصاها 16 مليمتر بالطويرف (ولاية الكاف) و14 بسجنان (ولاية بنزرت) و 13 مليمتر بتبرسق (ولاية باجة) و11 مليمتر بالعروسة (ولاية سليانة) و 10 مليمتر بوادي مليز (ولاية جندوبة)، وفق نشرة متابعة من المعهد الوطني للرصد الجوي.

وفيما يلي اهم كميات الامطار المسجلة بحساب المليمتر وحسب الولايات:



ولاية بنزرت: غزالة 5//سجنان 14//

ولاية باجة: تيبار 5//سد كساب 2//تبرسق 13//نفزة 8//

ولاية جندوبة: وادي مليز 10//بني مطير 5//وادي مليز 10//بني مطير 5//طبرقة 5//غار الدماء 6//عين دراهم 9//جندوبة 8//سد بوهرتمة 1//سد بربرة2//

ولاية الكاف: الطويرف 16//وادي ملاق 8//الكاف 4//

ولاية سليانة بوعرادة 8//العروسة 11




   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317622


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 31 أوكتوبر 2025 | 9 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:53
17:26
15:01
12:10
06:42
05:14
الرطــوبة:
% 50
Babnet
Babnet25°
24° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet19°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
25°-19
25°-17
26°-17
24°-18
23°-15
  • Avoirs en devises
    24513,5

  • (31/10)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41337 DT        1$ =2,93592 DT
  • Solde Compte du Trésor   (31/10)   1102,0 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 17:26 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    