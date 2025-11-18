مختار التليلي: " سامي الطرابلسي يحكمو فيه في المنتخب وخليني ساكت خير"
أدلى المدرب السابق مختار التليلي بتصريحات لبرنامج تلفزي على قناة تونسنا وجّه خلالها انتقادات لمدرب المنتخب الوطني سامي الطرابلسي، معتبراً أنه غير قادر على تسيير المجموعة.
وقال التليلي إن الطرابلسي “ماهوش قبيح” لكنه يفتقر، حسب تعبيره، إلى القدرة على إدارة المنتخب بشكل فعّال، مضيفاً أنّه “يتلقى التعليمات من المكتب الجامعي”.
