مختار التليلي: " سامي الطرابلسي يحكمو فيه في المنتخب وخليني ساكت خير"

Publié le Mardi 18 Novembre 2025 - 07:17
      
أدلى المدرب السابق مختار التليلي بتصريحات لبرنامج تلفزي على قناة تونسنا وجّه خلالها انتقادات لمدرب المنتخب الوطني سامي الطرابلسي، معتبراً أنه غير قادر على تسيير المجموعة.

وقال التليلي إن الطرابلسي “ماهوش قبيح” لكنه يفتقر، حسب تعبيره، إلى القدرة على إدارة المنتخب بشكل فعّال، مضيفاً أنّه “يتلقى التعليمات من المكتب الجامعي”.



“يحكمو فيه… وخليني ساكت خير”

وتابع التليلي تصريحاته قائلاً إن المدرب “محكوم فيه داخل المنتخب”، مضيفاً: “وخليني ساكت خير”، في إشارة إلى وجود تدخلات تمسّ بعمل الإطار الفني.


