فتح بحث تحقيقي بعد العثور على محامية متوفاة منذ 3 أيام في أكودة

الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 | 27 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:40
17:10
14:49
12:11
07:00
05:30
الرطــوبة:
% 88
22°
17°
الــرياح:
2.57 كم/س
15°
تونس
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
22°-15
20°-14
21°-11
18°-11
16°-9
- Avoirs en devises
24915,6
(17/11)
- Jours d'importation
106
- 1 € = 3,42002 DT 1$ =2,93965 DT
- Solde Compte du Trésor (17/11) 909,3 MDT
الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>
الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>
الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>
( 30 581) ثعبان في دورة مياه بالمروج يثير ال
( 19 031) وزارة الداخلية بصدد تنفيذ مشروع ا
( 17 610) أحكام بالسجن في قضية الشهائد المز
( 17 547) في قضية" النقض دون الإحالة " : ال
( 16 485) بسبب تدوينة قذرة... المحامي الطيب
( 16 097) مصر.. فتوى بعد اعتداء فرد أمن سعود
( 14 772) قيس سعيّد: كما قال جرير للفرزدق، ل
( 13 678) الاتحاد الجهوي للشغل بتونس يعلن ال
( 13 623) رئيس الجمهورية: البلاغ غيرالمسؤول
( 13 113) تأجيل قضيّة مكتب الضّبط ضدّ عبير م
( 13 112) وزير الشؤون الاجتماعية: الزيادة في
( 12 986) المنستير: يوم إعلامي تحسيسي بجمّال
( 12 736) زعبوب لزبير بية : رئيس النجم لا يس
( 12 719) مصر.. حكم قضائي بحبس أحمد حسام "مي
( 12 419) العوينة: مقتل شاب (حفيد وزير أول
( 12 367) اغتيال مهندس نووي مصري بـ13 طلقة و
( 12 304) تفاصيل صادمة في قضية اعتداء أربع
( 12 151) ترامب يسخر من الصحفية سونيا الدري
( 11 109) حياة الدوس تحذّر من المغالطات... و
( 11 101) رياض جراد: لا قدر الله ..ان تم إغل
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 318678