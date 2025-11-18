Babnet   Latest update 08:38 Tunis

فتح بحث تحقيقي بعد العثور على محامية متوفاة منذ 3 أيام في أكودة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/680b43812827c4.61880816_hmqkonjglpife.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 18 Novembre 2025 - 07:57 قراءة: 0 د, 15 ث
      
عاين حاكم التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة، أمس الاثنين 17 نوفمبر، جثة محامية عُثر عليها داخل منزلها بجهة أكودة بعد وفاتها بثلاثة أيام، وفق ما أفادت به المعطيات الأولية.

وقد تمّ فتح بحث تحقيقي لكشف ملابسات الوفاة، مع الإذن برفع الجثة إلى مصالح الطب الشرعي لتحديد الأسباب الدقيقة للوفاة وظروفها.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 318678


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 | 27 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:40
17:10
14:49
12:11
07:00
05:30
الرطــوبة:
% 88
Babnet
Babnet22°
17° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
22°-15
20°-14
21°-11
18°-11
16°-9
  • Avoirs en devises
    24915,6

  • (17/11)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,42002 DT        1$ =2,93965 DT
  • Solde Compte du Trésor   (17/11)   909,3 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 08:38 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*