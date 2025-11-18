فتح بحث تحقيقي بعد العثور على محامية متوفاة منذ 3 أيام في أكودة

عاين حاكم التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة، أمس الاثنين 17 نوفمبر، جثة محامية عُثر عليها داخل منزلها بجهة أكودة بعد وفاتها بثلاثة أيام، وفق ما أفادت به المعطيات الأولية.



وقد تمّ فتح بحث تحقيقي لكشف ملابسات الوفاة، مع الإذن برفع الجثة إلى مصالح الطب الشرعي لتحديد الأسباب الدقيقة للوفاة وظروفها.