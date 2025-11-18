Babnet   Latest update 08:38 Tunis

جودة دحمان: نقابة التعليم الثانوي تقاطع امتحانات الثلاثي الثاني بكل أصنافها

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67f8bc79900ec4.01876741_hnjpfkqeilmgo.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 18 Novembre 2025 - 07:38
      
أكّدت جودة دحمان، الكاتبة العامة المساعدة للجامعة العامة للتعليم الثانوي، في تدخلها ضمن فقرة Arrière Plan على إذاعة الجوهرة أف أم، أنّ قطاع التعليم دخل منعرجاً جديداً بعد قرار مقاطعة امتحانات الثلاثي الثاني بكل أصنافها، في خطوة تصعيدية جاءت عقب تعثر المفاوضات مع وزارة التربية وعدم تطبيق الاتفاقات السابقة.

مقاطعة شاملة لكل أشكال التقييم


أوضحت دحمان أنّ قرار الهيئة الإدارية لقطاع التعليم الثانوي يقضي بـمقاطعة كاملة للامتحانات:


* لا أسبوع مراقبة،
* لا فروض مراقبة،
* لا فروض تأليفية،
* ولا إسداء للأعداد.

وأكدت أنّ هذا الشكل النضالي يأتي بعد سلسلة تحركات سابقة شملت الإضراب والوقفات الاحتجاجية، دون أن تتفاعل الوزارة مع مطالب المدرّسين.

أسباب التصعيد: اتفاقيات لم تُنفّذ واقتطاعات واسعة

بيّنت الكاتبة العامة المساعدة أنّ جوهر الأزمة يعود إلى:

* عدم تنفيذ اتفاق 2023 المتعلق بالترقيات والمفعول الرجعي،
* إحالة مراسلة وصفتها بـ"السيئة" من وزارة التربية تُبرز تراجعاً عن الالتزامات،
* اقتطاعات عشوائية شملت المدرسين بسبب وقفات احتجاجية لا تتجاوز ساعتين،
* تراكم الإشكاليات داخل المؤسسات من نقص الإطار، واكتظاظ، وتدريس خارج الاختصاص، وارتفاع العنف المدرسي.

ووصفت الوضع بـ"العبثي" معتبرة أنّ الوزارة أغلقت باب التفاوض وعمّقت الأزمة.

موقف الاتحاد العام للشغل وملف الأسعد اليعقوبي

أشارت دحمان إلى أنّ اللائحة النهائية للمكتب التنفيذي للاتحاد لم تصدر بعد، لكنها أكدت أنّ قطاع التعليم الثانوي دأب دائماً على الدفاع عن استحقاقاته حتى في حال اختلاف المواقف.

كما تطرقت إلى ملف الأسعد اليعقوبي، مؤكدة أنّ الهيئة الإدارية عبّرت عن "مساندة مطلقة" له وطالبت باحترام الإجراءات القانونية، منتقدة ما اعتبرته "استهدافاً إعلامياً" لشخصه.

تحذير من تداعيات قاسية على التلاميذ والأولياء

شدّد مقدمو البرنامج على خطورة هذا التصعيد في الثلاثي الثاني، خاصة أن غياب الامتحانات سيضع الأسر والتلاميذ أمام "وضع غير مسبوق"، فيما أكدت دحمان أنّ النقابة تدرك حساسية القرار لكنها تعتبره وسيلة ضغط اضطرارية في ظل غياب حلول.

وختمت بالتأكيد على ضرورة فتح مفاوضات فعلية وتنفيذ الاتفاقيات الممضاة، معتبرة أنّ الكرة الآن في ملعب وزارة التربية.


Indicateurs
Babnet

