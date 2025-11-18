جودة دحمان: نقابة التعليم الثانوي تقاطع امتحانات الثلاثي الثاني بكل أصنافها

أكّدت جودة دحمان، الكاتبة العامة المساعدة للجامعة العامة للتعليم الثانوي، في تدخلها ضمن فقرة Arrière Plan على إذاعة الجوهرة أف أم، أنّ قطاع التعليم دخل منعرجاً جديداً بعد قرار مقاطعة امتحانات الثلاثي الثاني بكل أصنافها، في خطوة تصعيدية جاءت عقب تعثر المفاوضات مع وزارة التربية وعدم تطبيق الاتفاقات السابقة.



مقاطعة شاملة لكل أشكال التقييم



أسباب التصعيد: اتفاقيات لم تُنفّذ واقتطاعات واسعة



موقف الاتحاد العام للشغل وملف الأسعد اليعقوبي



تحذير من تداعيات قاسية على التلاميذ والأولياء



أوضحت دحمان أنّ قرار الهيئة الإدارية لقطاع التعليم الثانوي يقضي بـللامتحانات:* لا أسبوع مراقبة،* لا فروض مراقبة،* لا فروض تأليفية،* ولا إسداء للأعداد.وأكدت أنّ هذا الشكل النضالي يأتي بعد سلسلة تحركات سابقة شملت الإضراب والوقفات الاحتجاجية، دون أن تتفاعل الوزارة مع مطالب المدرّسين.بيّنت الكاتبة العامة المساعدة أنّ جوهر الأزمة يعود إلى:المتعلق بالترقيات والمفعول الرجعي،* إحالة مراسلة وصفتها بـ"السيئة" من وزارة التربية تُبرز تراجعاً عن الالتزامات،شملت المدرسين بسبب وقفات احتجاجية لا تتجاوز ساعتين،* تراكم الإشكاليات داخل المؤسسات من نقص الإطار، واكتظاظ، وتدريس خارج الاختصاص، وارتفاع العنف المدرسي.ووصفت الوضع بـمعتبرة أنّ الوزارة أغلقت باب التفاوض وعمّقت الأزمة.أشارت دحمان إلى أنّ اللائحة النهائية للمكتب التنفيذي للاتحاد لم تصدر بعد، لكنها أكدت أنّ قطاع التعليم الثانوي دأب دائماً على الدفاع عن استحقاقاته حتى في حال اختلاف المواقف.كما تطرقت إلى ملف، مؤكدة أنّ الهيئة الإدارية عبّرت عن "مساندة مطلقة" له وطالبت باحترام الإجراءات القانونية، منتقدة ما اعتبرته "استهدافاً إعلامياً" لشخصه.شدّد مقدمو البرنامج على خطورة هذا التصعيد في الثلاثي الثاني، خاصة أن غياب الامتحانات سيضع الأسر والتلاميذ أمام "وضع غير مسبوق"، فيما أكدت دحمان أنّ النقابة تدرك حساسية القرار لكنها تعتبره وسيلة ضغط اضطرارية في ظل غياب حلول.وختمت بالتأكيد على ضرورةوتنفيذ الاتفاقيات الممضاة، معتبرة أنّ الكرة الآن في ملعب وزارة التربية.