المعهد الوطني للتكنولوجيا والعلوم بالكاف ينظم يوما اعلاميا حول الهندسة الطبية الحيوية يوم 26 نوفمبر 2025

ينظم المعهد الوطني للتكنولوجيا والعلوم بالكاف بالتعاون مع جامعة جندوبة، يوما اعلاميا حول الهندسة الطبية الحيوية وذلك يوم 25 نوفمبر الجاري بولاية الكاف.



وسيشارك في هذا الحدث ثلة من الاكاديميين والصناعيين لمناقشة الابتكارات الرئيسية والفرص الناشئة وديناميكيات السوق والاتجاهات المستقبلية في مجال الهندسة الطبية الحيوية .



ويتضمن البرنامج مداخلات حول "الخبرة في الأجهزة الطبية" و "الفيزياء الطبية في تونس" و" الهندسة الطبية الحيوية في عصر الذكاء الاصطناعي...الابتكارات والمستقبل".ويبرز تخصص الهندسة البيوطبية في المعهد الوطني للتكنولوجيا والعلوم بالكاف، من بين الخيارات الواعدة كمسار يجمع بين الابتكار الطبي والتقني مدعوما بالثورة الرقمية.ويمثل المهندس البيوطبي عنصر أساسيا، حيث يساهم في تطوير وتصميم وصيانة الاجهزة الطبية وتحليل المعطيات الصحية ودمج التقنيات الحديثة كما يعمل في مجالات متعددة مثل التصوير الطبي والروبوتات الجراحية.ويشير، تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي حول وظائف المستقبل 2025 الى أن قطاع التكنولوجيا الصحية، بما في ذلك الهندسةالبيوطبية سيكون من بين أكثر القطاعات نموا خلال الفترة الممتدة من 2027 الى 2033 .