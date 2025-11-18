إجراءات تأديبية بحق تلميذات فيديو ‘المقرونة والقلوب’ داخل القسم. ..

أكد المندوب الجهوي للتربية بسوسة، في تصريح لإذاعة "الديوان أف أم"، أن التجاوز الذي حصل داخل أحد معاهد الجهة، وذلك تعليقاً على فيديو انتشر على "تيك توك" يُظهر تلميذات يتناولنداخل القسم أثناء توزيع نتائج أحد الامتحانات وفي غفلة من الأستاذة.وأوضح المندوب أنّ إدارة المعهد، من بينهالتحديد العقوبات المناسبة، مشدداً على ضرورة احترام المؤسسة التربوية والحفاظ على هيبتها.