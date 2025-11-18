إجراءات تأديبية بحق تلميذات فيديو ‘المقرونة والقلوب’ داخل القسم. ..
أكد المندوب الجهوي للتربية بسوسة محمد علي بوذراع، في تصريح لإذاعة "الديوان أف أم"، أن التجاوز الذي حصل داخل أحد معاهد الجهة "لن يمر مرور الكرام"، وذلك تعليقاً على فيديو انتشر على "تيك توك" يُظهر تلميذات يتناولن المعكرونة وبذور عباد الشمس داخل القسم أثناء توزيع نتائج أحد الامتحانات وفي غفلة من الأستاذة.
وأوضح المندوب أنّ إدارة المعهد اتخذت الإجراءات التأديبية اللازمة، من بينها الإحالة على مجلس التربية لتحديد العقوبات المناسبة، مشدداً على ضرورة احترام المؤسسة التربوية والحفاظ على هيبتها.
وكان مقطع الفيديو قد أثار موجة استياء كبيرة لدى المربين والأولياء، لما اعتُبر سلوكاً منافياً للقيم المدرسية واعتداءً على احترام الفضاء التربوي.
وأشار المندوب الجهوي إلى أنّ الوزارة والهياكل المعنية ستواصل متابعة مثل هذه السلوكيات لضمان حسن سير العملية التعليمية والانضباط داخل المؤسسات التربوية.
