مونديال 2026: سبعة منتخبات تتنافس على ثلاث بطاقات مباشرة في ختام تصفيات الكونكاكاف

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/691c7a26b6f285.32894171_nhkfojqlpeimg.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 18 Novembre 2025
      
تشهد منطقة الكونكاكاف، فجر غد الاربعاء بتوقيت تونس، جولة حاسمة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026، حيث تتنافس سبعة منتخبات على ثلاث بطاقات مباشرة، في وقت يتهدد فيه الإقصاء منتخب كوستاريكا، الأكثر مشاركة في المونديال بين منتخبات أمريكا الوسطى.

وتبحث منتخبات بنما وسورينام وجامايكا وكوراساو والهندوراس وهايتي وكوستاريكا عن العبور إلى النهائيات، بينما خرجت كل من غواتيمالا والسلفادور وترينيداد وتوباغو، وبرمودا ونيكاراغوا من السباق.

وتمنح التصفيات ثلاث بطاقات مباشرة لصدارة كل مجموعة، إضافة إلى بطاقتين للملحق العالمي عبر أفضل صاحبي مركز ثان، في سياق تأهل مسبق لمنتخبات الولايات المتحدة والمكسيك وكندا باعتبارها بلدانا مضيفة.


في المجموعة الأولى، يتقاسم منتخبا سورينام وبنما الصدارة، حيث يحل الأول ضيفا على غواتيمالا، فيما يستقبل الثاني نظيره السلفادوري.
ويملك منتخب سورينام أفضلية ثلاثة أهداف، ما يفرض على بنما الفوز العريض أو انتظار تعثر منافسه، ويعول ابناء بنما على دعم جماهيري كبير بملعب "روميل فرنانديز" لتحقيق حلم المشاركة الثانية بعد مونديال 2018.
أما في المجموعة الثانية، ستجمع مواجهة مباشرة منتخبي جامايكا وكوراساو، حيث يكفي التعادل الأخيرة لبلوغ أول نهائيات مونديالية في تاريخها، بينما تحتاج جامايكا للفوز للعودة إلى كأس العالم بعد غياب لقرابة ثلاثة عقود عن آخر مشاركة لها، والتي كانت في مونديال فرنسا 1998.
وفي المجموعة الثالثة، يستقبل منتخب كوستاريكا نظيره الهندوراسي في قمة فاصلة، حيث لا بديل أمام "لوس تيكوس" عن الفوز للحفاظ على آمال بلوغ المونديال بعد مشاركاته الثلاث الأخيرة، ويتصدر منتخب الهندوراس المجموعة إلى جانب هايتي برصيد 8 نقاط، مقابل 6 لكوستاريكا.


