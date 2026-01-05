تأجيل محاكمة برهان بسيس ومراد الزغيدي مع حجز الملف للنظر في مطالب الإفراج

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/663fce85dc0352.71247423_nlfmhojkqpieg.jpg width=100 align=left border=0>

قرّرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل النظر في القضيّتين المرفوعتين ضدّ الإعلاميَّين برهان بسيس ومراد الزغيدي، مع حجز الملف إثر الجلسة للنظر في مطالب الإفراج.



وتتعلّق القضيّة بشبهات تهرّب ضريبي.







وأفاد محامو مراد الزغيدي، خلال الجلسة، بتقديم ما يثبت انطلاق إجراءات الصلح مع مصالح الجباية التابعة لـوزارة المالية، وطلبوا التأخير لاستكمال إنجاز الصلح النهائي، إلى جانب طلب الإفراج عن منوّبهم وعن برهان بسيس.

