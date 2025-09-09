Babnet   Latest update 09:35 Tunis

رياض جراد: سبب اشتعال سفينة أسطول الصمود هو جلسة خمرية وBBQ حوت !!؟‎

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68bfe3ab40f9a9.08939516_peghnfjomqilk.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 09 Septembre 2025
      
نشر الثلاثاء 9 سبتمبر، رياض جراد كذّب فيها ما تم تداوله بخصوص استهداف أكبر سفينة لأسطول الصمود من طرف مسيّرة صهيونية معتبرا ان أطرافا في الداخل والخارج تقف وراء هذه الرواية للتشكيك في قدرات وجاهزية المؤسستين الأمنية والعسكرية والاساءة للدولة التونسية.
وأفاد بأن سبب الحريق هو اندلاع النيران في احدى سترات النجاة في خضم جلسة خمرية وبارباكيو حوت لبعض المشاركين مضيفا بأنه تمت معاينة حالة السكر لطاقم السفينة.



