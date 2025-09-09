أسطول الصمود المغاربي يعقد ندوة صحفية صباح اليوم

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68bfe20516b040.77997062_gflophkeqmnji.jpg width=100 align=left border=0>

جاء في بلاغ لهيئة أسطول الصمود المغاربي أنّه سيتم تنظيم ندوة صحفية صباح اليوم على الساعة العاشرة (10:00) أمام المسرح البلدي بالعاصمة تونس.



وأوضح البلاغ أنّ الندوة ستسجّل حضور المقرّرة الأممية فرانشيسكا ألبانيز إلى جانب أعضاء هيئة تسيير الأسطول وعدد من الشخصيات الوطنية والدولية، مشيرًا إلى أنّها تهدف إلى تقديم معطيات للرأي العام حول حادثة استهداف "سفينة العائلة"، بميناء سيدي بوسعيد ومستجدات تحرّك الأسطول.





