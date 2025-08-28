Babnet   Latest update 10:11 Tunis

ويلسون يذكّر فاطمة المسدي بأن تونس تتحصّل سنويا على 40 مليون دولار من أمريكا والنائبة تردّ: هذا لا يمنح حق التدخل في سياساتنا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67a38e65da1ca0.72578045_oniqemghlpjfk.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 28 Août 2025 - 09:05 قراءة: 1 د, 41 ث
      
وجّه النائب الأمريكي جو ويلسون رسالة الي عضو مجلس النواب فاطمة المسدي ذكّرها من خلالها بأن تونس تتحصّل سنويا على مبلغ 40 مليون دولار كمساعدات أمنية.

وخاطب ويلسون المسدّي قائلا "كما تعلمون، رغم إدانتكم للولايات المتحدة وترويجكم لما يسمى بمناهضة الإمبريالية، فإن بلدكم يتلقى 40 مليون دولار سنويًا كمساعدات أمنية من دافعي الضرائب الأمريكيين".



وتابع قائلا " إذا لم تعد تونس ترغب في أن تكون شريكًا للولايات المتحدة، فلماذا لا تُعيدون أموالنا؟" مضيف بأن تونس تلقّت منذ أواخر 2020 قرابة 200 مليون دولار.
أخبار ذات صلة:
المسدّي تتوعًد قيادة الإتحاد: إما تتبرّا من تصريحات جو ويلسون او ستكون عبرة لكل من يحاول خيانة تونس‎...

ولوّح ويلسون باستغلال تصريحات المسدي المناهضة للولايات المتحدة الأمريكية لقطع التمويل عن تونس قائلا " اذا كنتم ترفضون هذا التدخل الأجنبي، فهل سترفضون أيضًا استمرار تلقي التمويل من دافعي الضرائب الأمريكيين؟ أرجو أن تخبروني إذا كنتم لا ترغبون في تلقي هذا الدعم بعد الآن، لأننا سنناقش تمويل الحكومة في الأشهر المقبلة، وستكون مثل هذه التصريحات مفيدة بينما ننظر في قطع التمويل عن تونس. فطالما أنكم تلقون الخطب حول رفض التدخل الأجنبي والإمبريالية، فقد يكون من الجيد أن ترفضوا تمويل دافعي الضرائب أيضًا".
أخبار ذات صلة:
فاطمة المسدي تطالب عضو مجلس النواب الأمريكي جو ويلسون بالإعتذار ‎...

في المقابل، ردّت النائبة فاطمة المسدي على ويلسون في رسالة نشرتها، أكدت فيها أنّ أي دعم أو تمويل خارجي يأتي فقط في إطار اتفاقيات رسمية بين الدول، وتحت سقف السيادة الوطنية. وأضافت: "هذه الأموال لا تمنح أي جهة خارجية الحق في التدخل في سياساتنا الداخلية أو ممارسة الضغط السياسي على تونس. الشرعية الوحيدة في بلادنا هي شرعية الشعب التونسي، والسيادة خط أحمر لا يقبل المساومة".

كما ذكّرت المسدي بأنّ تونس عانت في فترة حكم جماعة الإخوان من تدخلات خارجية، بما في ذلك من بعض الجهات الأمريكية، معتبرة أنّ "هذه الأموال لن تكون أبدًا أداة لابتزاز أو لفرض إرادة أجنبية".


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 313996


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 28 أوت 2025 | 5 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:26
18:55
16:02
12:27
05:47
04:16
الرطــوبة:
% 58
Babnet
Babnet36°
33° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet27°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
36°-27
32°-25
33°-24
33°-23
41°-25
  • Avoirs en devises
    24803,0

  • (27/08)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,36092 DT        1$ =2,91904 DT
  • Solde Compte du Trésor   (27/08)   1217,7 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 10:11 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    