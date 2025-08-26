Babnet   Latest update 22:49 Tunis

المسدّي تتوعًد قيادة الإتحاد: إما تتبرّا من تصريحات جو ويلسون او ستكون عبرة لكل من يحاول خيانة تونس‎

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68ae2b74b1f075.15227002_jklmngiqheopf.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 26 Août 2025 - 22:38
      
أعربت النائبة فاطمة المسدّي، الثلاثاء 26 أوت، عن استنكارها لما ورد في منشور النائب الأمريكي جو ويلسون على منصة X، والذي انتقد فيه رئيس الجمهورية قيس سعيد وأبدى مساندته لاتحاد الشغل.

وقالت المسدّي في تدوينة لها: "آخر من يحق له أن يهاجم تونس ورئيسها المنتخب هو نائب يجتمع مع شخصيات سورية إرهابية كالجولاني، ويدعم مشاريع التقسيم والإرهاب السياسي في المنطقة."



وأضافت أنّ الأخطر يتمثل في محاولة استغلال اتحاد الشغل كورقة ضغط خارجية على تونس، معتبرة أنّ الاتحاد "فقد ثقة الشعب ولم يعد يمثل سوى قياداته، التي تبحث عن شرعية صورية لا أساس لها."

وشددت النائبة على أنّ الشرعية الوحيدة في تونس هي شرعية الشعب، وأن أي "شرعية مصنوعة في المخابر الأجنبية مصيرها مزبلة التاريخ"، على حد تعبيرها.

وفي لهجة حادة، توجهت المسدي إلى قيادة اتحاد الشغل بالقول: "إما أن تتبرأ من تصريحات هذا النائب الأمريكي، أو ستكون عبرة لكل من يحاول خيانة تونس."


