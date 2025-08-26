المسدّي تتوعًد قيادة الإتحاد: إما تتبرّا من تصريحات جو ويلسون او ستكون عبرة لكل من يحاول خيانة تونس‎

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68ae2b74b1f075.15227002_jklmngiqheopf.jpg width=100 align=left border=0>

أعربت النائبة فاطمة المسدّي، الثلاثاء 26 أوت، عن استنكارها لما ورد في منشور النائب الأمريكي جو ويلسون على منصة X، والذي انتقد فيه رئيس الجمهورية قيس سعيد وأبدى مساندته لاتحاد الشغل.



وقالت المسدّي في تدوينة لها: "آخر من يحق له أن يهاجم تونس ورئيسها المنتخب هو نائب يجتمع مع شخصيات سورية إرهابية كالجولاني، ويدعم مشاريع التقسيم والإرهاب السياسي في المنطقة."

