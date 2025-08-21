تونس: جريمة بشعة تهزّ الرأي العام… اغتصاب كلبة والاعتداء عليها بسكّين!

في حادثة صادمة ومروّعة أثارت جدلاً واسعاً، نشرت جمعية الرحمة للرفق بالحيوان صوراً لكلبة تمّ نقلها إلى طبيبة بيطرية بالعاصمة إثر تعرضها إلى اعتداء وحشي تمثّل في اغتصابها وضربها بسكّين، وذلك بمنطقة البحر الأزرق.



وأكدت الجمعية أنّ الفحوصات البيطرية أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أن الكلبة ضحية "شياطين الإنس"، وفق وصفها، وهو ما اعتبرته "جريمة ضد الإنسانية قبل أن تكون ضد الحيوان"، مطالبة بفتح تحقيق عاجل وتتبع الجناة قضائياً.



موجة صدمة واستنكار على مواقع التواصل



بين دعوات للمحاسبة وتساؤلات عن القوانين



الخبر أثارلدى التونسيين، حيث تفاعل مئات النشطاء عبر صفحات الفايسبوك بالتنديد بما وصفوه بـ"انحطاط أخلاقي غير مسبوق" و"انعدام الرحمة".Mariem MT*: «ألطف بينا يارب حسبي الله ونعم الوكيل».Leon Îdas* متسائلاً: «هل أن مثل هذه الحالات مشمولة في مشروع القانون الجديد أم أنها مجرّد سوء معاملة عقوبتها خطية فقط؟».Eya Ayouta*: «مدام عمل هكا في بكمة، ملا في إنسان شينجم يعمل! لازم العدالة تتحرك».محمد الشريف ظاهري* فقال: «نحس بالحيوان أكثر من الإنسان… حسبي الله في كل من يؤذي مخلوق ضعيف ما ينجمش يدافع على روحو».هدى معتوق* إلى أبعد من ذلك بقولها: «أقسم بالله مصدومة، حتى البكمة ما سلمتش. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا».عدد من التعليقات اعتبر أن الحادثة تكشف عنفي مجال حماية الحيوانات، داعين إلى سنّ قوانين رادعة.Work Connect*: «لو كانت حدود الله تطبّق لما انتشرت مثل هذه العاهات… حد إتيان الحيوانات هو القتل تعزيراً».Kawthar Said*: «الحلّ هو المصادقة على قانون حماية الحيوانات باش كل فاسق سفّاح يشدّ الحبس».الحادثة لم تخلّف فقط، بل كشفت أيضاً عنمن تفشّي العنف حتى ضد الحيوانات، في ظل غياب الردع الصارم. وبين من وصف الفاعلين بـ"الوحوش البشرية" ومن دعا إلى "تطبيق أقصى العقوبات"، يبقى السؤال المطروح: