Babnet   Latest update 09:13 Tunis

تونس: جريمة بشعة تهزّ الرأي العام… اغتصاب كلبة والاعتداء عليها بسكّين!

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a6d16357d528.91999648_fihgeomjpknql.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 21 Août 2025 - 08:55 قراءة: 1 د, 37 ث
      
في حادثة صادمة ومروّعة أثارت جدلاً واسعاً، نشرت جمعية الرحمة للرفق بالحيوان صوراً لكلبة تمّ نقلها إلى طبيبة بيطرية بالعاصمة إثر تعرضها إلى اعتداء وحشي تمثّل في اغتصابها وضربها بسكّين، وذلك بمنطقة البحر الأزرق.

وأكدت الجمعية أنّ الفحوصات البيطرية أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أن الكلبة ضحية "شياطين الإنس"، وفق وصفها، وهو ما اعتبرته "جريمة ضد الإنسانية قبل أن تكون ضد الحيوان"، مطالبة بفتح تحقيق عاجل وتتبع الجناة قضائياً.



موجة صدمة واستنكار على مواقع التواصل

الخبر أثار حالة من الذهول والاستنكار الشديدين لدى التونسيين، حيث تفاعل مئات النشطاء عبر صفحات الفايسبوك بالتنديد بما وصفوه بـ"انحطاط أخلاقي غير مسبوق" و"انعدام الرحمة".

كتبت Mariem MT*: «ألطف بينا يارب حسبي الله ونعم الوكيل».
وعلّق Leon Îdas* متسائلاً: «هل أن مثل هذه الحالات مشمولة في مشروع القانون الجديد أم أنها مجرّد سوء معاملة عقوبتها خطية فقط؟».
فيما دوّنت Eya Ayouta*: «مدام عمل هكا في بكمة، ملا في إنسان شينجم يعمل! لازم العدالة تتحرك».
أما محمد الشريف ظاهري* فقال: «نحس بالحيوان أكثر من الإنسان… حسبي الله في كل من يؤذي مخلوق ضعيف ما ينجمش يدافع على روحو».
وذهبت هدى معتوق* إلى أبعد من ذلك بقولها: «أقسم بالله مصدومة، حتى البكمة ما سلمتش. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا».



بين دعوات للمحاسبة وتساؤلات عن القوانين

عدد من التعليقات اعتبر أن الحادثة تكشف عن فراغ تشريعي في مجال حماية الحيوانات، داعين إلى سنّ قوانين رادعة.

كتب Work Connect*: «لو كانت حدود الله تطبّق لما انتشرت مثل هذه العاهات… حد إتيان الحيوانات هو القتل تعزيراً».
فيما أكدت Kawthar Said*: «الحلّ هو المصادقة على قانون حماية الحيوانات باش كل فاسق سفّاح يشدّ الحبس».

الحادثة لم تخلّف فقط إدانة شعبية واسعة، بل كشفت أيضاً عن غضب مجتمعي من تفشّي العنف حتى ضد الحيوانات، في ظل غياب الردع الصارم. وبين من وصف الفاعلين بـ"الوحوش البشرية" ومن دعا إلى "تطبيق أقصى العقوبات"، يبقى السؤال المطروح: هل تدفع مثل هذه الجرائم المشرّع التونسي إلى التعجيل بوضع إطار قانوني شامل لحماية الحيوانات؟


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 313672


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 21 أوت 2025 | 27 صفر 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:37
19:05
16:06
12:29
05:41
04:08
الرطــوبة:
% 65
Babnet
Babnet33°
29° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet26°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
33°-26
33°-24
33°-23
34°-23
37°-26
  • Avoirs en devises
    24492,3

  • (20/08)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,35428 DT        1$ =2,91121 DT
  • Solde Compte du Trésor   (20/08)   1094,1 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 09:13 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    