مشروع ميزانية 2026: ارتفاع نفقات التشغيل والتكوين المهني بنسبة 5 بالمائة

انطلقت صباح اليوم الأربعاء بقصر باردو الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، المخصصة لمناقشة الاعتمادات المرصودة لـ مهمة التشغيل والتكوين المهني لسنة 2026.



اعتمادات بقيمة 1063.9 مليون دينار لسنة 2026



حصيلة 2025: تكوين 52 ألف متكوّن وتطوير مراكز التكوين



مشاريع 2026: استشراف المهن وتعزيز المنظومات الرقمية



الشركات الأهلية والمبادرة الخاصة: نتائج 2025 وآفاق 2026



تم ضبط نفقات المهمة لسنة 2026 في حدودمقابل، أي بزيادة قدرهاوتوزعت النفقات كالتالي:463.286 مليون دينار50.370 مليون دينار546.560 مليون دينار3.900 مليون ديناروفق تقرير مشترك للجنتي التربية والتكوين المهني والخدمات والتنمية الاجتماعية:* أشرفت وزارة التشغيل سنة 2025 على تكوين* بلغ عدد* قُدرتكما شملت سنة 2025:لمراكز التكوينفي إطار الشراكات الدوليةللصيانةالخاصة بالتكوين المهنيسنة 2026 ستشهد:المبرمجة* إطلاقلإنشاء مراكز تكوين جديدة* تطوير واستغلاللتحديد حاجيات الاقتصاد من الكفاءات* اعتمادلتوجيه السياسات التشغيليةضمن برنامج* تم إحداثوفرت* استفادتمن تمويلات تفوق* تمعبر المرسوم عدد 3 لسنة 2025 لتبسيط إجراءات التأسيس والتسيير ومنح امتيازات ماليةكما شملت الجهود:* إدراجفي البرامج البيداغوجية لـ* إطلاق المنصة التفاعليةلتجميع خدمات الإحاطة* التوجه نحو إحداثخلال 2026* توسيع الانتفاع بنظامليشمل