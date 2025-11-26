Babnet   Latest update 13:40 Tunis

مشروع ميزانية 2026: ارتفاع نفقات التشغيل والتكوين المهني بنسبة 5 بالمائة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6925499ca14577.29230817_omkqjfhlgniep.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 26 Novembre 2025 - 12:50 قراءة: 1 د, 36 ث
      
انطلقت صباح اليوم الأربعاء بقصر باردو الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، المخصصة لمناقشة الاعتمادات المرصودة لـ مهمة التشغيل والتكوين المهني لسنة 2026.

اعتمادات بقيمة 1063.9 مليون دينار لسنة 2026


تم ضبط نفقات المهمة لسنة 2026 في حدود 1063.900 مليون دينار مقابل 1015.35 مليون دينار سنة 2025، أي بزيادة قدرها 5 بالمائة.


وتوزعت النفقات كالتالي:

* نفقات التأجير: 463.286 مليون دينار
* نفقات التسيير: 50.370 مليون دينار
* نفقات التدخلات: 546.560 مليون دينار
* نفقات الاستثمار: 3.900 مليون دينار

حصيلة 2025: تكوين 52 ألف متكوّن وتطوير مراكز التكوين

وفق تقرير مشترك للجنتي التربية والتكوين المهني والخدمات والتنمية الاجتماعية:

* أشرفت وزارة التشغيل سنة 2025 على تكوين 52 ألف متكوّن
* بلغ عدد المتدربين 16 ألفًا
* قُدرت نسبة التعبئة بـ 87%

كما شملت سنة 2025:

* تطوير البنية الأساسية لمراكز التكوين
* تحيين المناهج البيداغوجية
* استكمال تجهيز 32 مركزًا في إطار الشراكات الدولية
* إحداث اختصاصات جديدة
* التدخل في أكثر من 70 مؤسسة فرعية للصيانة
* تطوير الخطة الإعلامية والتحسيسية الخاصة بالتكوين المهني
* تطوير منظومة التسجيل عن بعد

مشاريع 2026: استشراف المهن وتعزيز المنظومات الرقمية

سنة 2026 ستشهد:

* استحثاث نسق إنجاز المشاريع المبرمجة
* إطلاق طلبات عروض لإنشاء مراكز تكوين جديدة
* تطوير واستغلال منظومة اليقظة واستشراف المهن لتحديد حاجيات الاقتصاد من الكفاءات
* اعتماد مسوحات ميدانية ومنصات رقمية لتوجيه السياسات التشغيلية

الشركات الأهلية والمبادرة الخاصة: نتائج 2025 وآفاق 2026

ضمن برنامج تنمية المبادرة الخاصة والشركات الأهلية:

* تم إحداث 230 شركة أهلية وفرت 380 موطن شغل
* استفادت 88 شركة من تمويلات تفوق 29.46 مليون دينار
* تم تنقيح الإطار التشريعي عبر المرسوم عدد 3 لسنة 2025 لتبسيط إجراءات التأسيس والتسيير ومنح امتيازات مالية

كما شملت الجهود:

* إدراج محور المبادرة في البرامج البيداغوجية لـ 10 مراكز تكوين مهني
* إطلاق المنصة التفاعلية "مبادر" لتجميع خدمات الإحاطة
* التوجه نحو إحداث 400 شركة أهلية جديدة خلال 2026
* توسيع الانتفاع بنظام المبادر الذاتي ليشمل 5000 منتفع


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319131


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 26 نوفمبر 2025 | 5 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:37
17:06
14:46
12:14
07:08
05:37
الرطــوبة:
% 55
Babnet
Babnet16°
16° Babnet
الــرياح:
6.17 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-10
15°-10
16°-10
16°-12
19°-11
  • Avoirs en devises
    24774,4

  • (25/11)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,40840 DT        1$ =2,96132 DT
  • Solde Compte du Trésor   (25/11)   1094,4 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 13:40 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*