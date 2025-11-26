مشروع ميزانية 2026: ارتفاع نفقات التشغيل والتكوين المهني بنسبة 5 بالمائة
انطلقت صباح اليوم الأربعاء بقصر باردو الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، المخصصة لمناقشة الاعتمادات المرصودة لـ مهمة التشغيل والتكوين المهني لسنة 2026.
اعتمادات بقيمة 1063.9 مليون دينار لسنة 2026
تم ضبط نفقات المهمة لسنة 2026 في حدود 1063.900 مليون دينار مقابل 1015.35 مليون دينار سنة 2025، أي بزيادة قدرها 5 بالمائة.
وتوزعت النفقات كالتالي:
* نفقات التأجير: 463.286 مليون دينار
* نفقات التسيير: 50.370 مليون دينار
* نفقات التدخلات: 546.560 مليون دينار
* نفقات الاستثمار: 3.900 مليون دينار
حصيلة 2025: تكوين 52 ألف متكوّن وتطوير مراكز التكوينوفق تقرير مشترك للجنتي التربية والتكوين المهني والخدمات والتنمية الاجتماعية:
* أشرفت وزارة التشغيل سنة 2025 على تكوين 52 ألف متكوّن
* بلغ عدد المتدربين 16 ألفًا
* قُدرت نسبة التعبئة بـ 87%
كما شملت سنة 2025:
* تطوير البنية الأساسية لمراكز التكوين
* تحيين المناهج البيداغوجية
* استكمال تجهيز 32 مركزًا في إطار الشراكات الدولية
* إحداث اختصاصات جديدة
* التدخل في أكثر من 70 مؤسسة فرعية للصيانة
* تطوير الخطة الإعلامية والتحسيسية الخاصة بالتكوين المهني
* تطوير منظومة التسجيل عن بعد
مشاريع 2026: استشراف المهن وتعزيز المنظومات الرقميةسنة 2026 ستشهد:
* استحثاث نسق إنجاز المشاريع المبرمجة
* إطلاق طلبات عروض لإنشاء مراكز تكوين جديدة
* تطوير واستغلال منظومة اليقظة واستشراف المهن لتحديد حاجيات الاقتصاد من الكفاءات
* اعتماد مسوحات ميدانية ومنصات رقمية لتوجيه السياسات التشغيلية
الشركات الأهلية والمبادرة الخاصة: نتائج 2025 وآفاق 2026ضمن برنامج تنمية المبادرة الخاصة والشركات الأهلية:
* تم إحداث 230 شركة أهلية وفرت 380 موطن شغل
* استفادت 88 شركة من تمويلات تفوق 29.46 مليون دينار
* تم تنقيح الإطار التشريعي عبر المرسوم عدد 3 لسنة 2025 لتبسيط إجراءات التأسيس والتسيير ومنح امتيازات مالية
كما شملت الجهود:
* إدراج محور المبادرة في البرامج البيداغوجية لـ 10 مراكز تكوين مهني
* إطلاق المنصة التفاعلية "مبادر" لتجميع خدمات الإحاطة
* التوجه نحو إحداث 400 شركة أهلية جديدة خلال 2026
* توسيع الانتفاع بنظام المبادر الذاتي ليشمل 5000 منتفع
