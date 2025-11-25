Babnet   Latest update 09:45 Tunis

سيدي حسين: مداهمات أمنية تطيح ب"قطعون" وإيزي" والنقار" و"المهبول "كبار مروجي المخدرات

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/60bddd7765e747.63129294_epkqlhmojignf.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 25 Novembre 2025 - 08:41
      
نفّذت فرقة الشرطة العدلية بسيدي حسين سلسلة من المداهمات الأمنية والحملات اليومية المركّزة داخل عدد من النقاط السوداء وبمحيط المدارس الابتدائية والمعاهد الثانوية، أسفرت عن إيقاف أربعة من أخطر مروّجي المواد المخدّرة بالجهة، معروفين بكنيات "قطعون" و"إيزي" و"النقّار" و"المهبول".

وخلال العمليات، تمكّن الأعوان من حجز كميات متنوعة من المخدرات، شملت الكوكايين وأقراصًا مخدّرة ومادة الزطلة.



وباستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2، تمّ الإذن بالاحتفاظ بالمتهمين وتحرير محاضر بحث في الغرض، في انتظار استكمال الأبحاث واتخاذ بقية الإجراءات القانونية.


