ماهر الكتاري: تم إسقاط الفصل 50 المتعلق بالضريبة على الثروة

أفاد النائب بالبرلمان ماهر الكتاري، اليوم الاثنين 24 نوفمبر 2025، بأنّ الفصل 50 من مشروع قانون المالية لسنة 2026 والمتعلّق بـالضريبة على الثروة تمّ إسقاطه بالكامل من قبل أعضاء مجلس نواب الشعب، بعد تصويت 10 نواب ضدّ مقابل 3 نواب مع، وذلك خلال الاجتماع المشترك للجنتي المالية بالغرفتين.



وأوضح الكتاري، في تصريح لبرنامج "اكسبراسو"، أن هذا الفصل مُستمدّ من المرسوم عدد 79 لسنة 2022 الذي تمّ وضعه في ظل غياب البرلمان، مؤكدا أنه لم يخضع حينها إلى نقاش أو تداول برلماني.



أسباب الرفض والانعاكاسات الاقتصادية



غياب المعطيات المالية



إمكانية إعادة طرح الفصل



الفصول المتعلقة بالانتقال الطاقي



صيغة الفصل 50 كما ورد في المشروع



وأكد الكتاري أن رفض الفصل جاء نظرا لـوصعوبات في التطبيق، مشيرا إلى أن الضريبة لم تكن لتوفّرتتماشى مع المجهودات المبذولة من قبل مصالح الجباية.وبيّن أن هذا الإجراء كان من شأنه أن يخلقفي علاقة بالإدخار، بما يؤدي إلى، مضيفا:وأضاف أن مثل هذه الإجراءات قد تدفع فئات واسعة إلى، لافتا إلى أن دولا أخرى اعتمدت هذا الإجراء ثم تخلّت عنه لاحقا بسببوقال الكتاري إن الانطباع السائد اليوم هو أن تونس أصبحت، مؤكدا سعي لجنة المالية للخروج من هذا التمشي. وجدّد التأكيد على أن إسقاط الفصل تمّ بسببولفت الكتاري إلى أنحول العائدات المتوقعة من تطبيق هذا الفصل، مضيفا أن الحديث عنكعوائد محتملة يعتبر "غير معقول"، وفق تعبيره.وأشار إلى أنه كان يمكن تحقيق نتائج إيجابية لو توفرتللمؤسسات والمنشآت العمومية.وأوضح عضو لجنة المالية أنه بإمكانإعادة طرح أي فصل خلال الجلسة العامة المخصّصة للمصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2026، لكنه اعتبر أن ذلك سيكونفي ظل رفض لجنة المالية.وفي ما يتعلق ببقية الفصول، أفاد الكتاري بأنه تمّ:المتعلق بتوسيع تدخلات صندوق الانتقال الطاقي.المتعلق بمراجعة المعاليم الديوانية والتخفيض منمع إضافةشملتها الإعفاءات الديوانية.دون تغيير.كما تمت مناقشة الفصولوالموافقة عليها، مقابلوختم الكتاري بالقول:ينصّ الفصل على تطبيقبنسبة:على المكاسب التي تتراوح قيمتها بينعلى المكاسب التي تفوق