ماهر الكتاري: تم إسقاط الفصل 50 المتعلق بالضريبة على الثروة

Publié le Lundi 24 Novembre 2025 - 09:25
      
أفاد النائب بالبرلمان ماهر الكتاري، اليوم الاثنين 24 نوفمبر 2025، بأنّ الفصل 50 من مشروع قانون المالية لسنة 2026 والمتعلّق بـالضريبة على الثروة تمّ إسقاطه بالكامل من قبل أعضاء مجلس نواب الشعب، بعد تصويت 10 نواب ضدّ مقابل 3 نواب مع، وذلك خلال الاجتماع المشترك للجنتي المالية بالغرفتين.

وأوضح الكتاري، في تصريح لبرنامج "اكسبراسو"، أن هذا الفصل مُستمدّ من المرسوم عدد 79 لسنة 2022 الذي تمّ وضعه في ظل غياب البرلمان، مؤكدا أنه لم يخضع حينها إلى نقاش أو تداول برلماني.



أسباب الرفض والانعاكاسات الاقتصادية

وأكد الكتاري أن رفض الفصل جاء نظرا لـتداعيات اقتصادية بحتة وصعوبات في التطبيق، مشيرا إلى أن الضريبة لم تكن لتوفّر عائدات مالية هامة تتماشى مع المجهودات المبذولة من قبل مصالح الجباية.

وبيّن أن هذا الإجراء كان من شأنه أن يخلق إشكالا اقتصاديا في علاقة بالإدخار، بما يؤدي إلى تراجع الاستثمار وخلق الثروة، مضيفا: "الدولة، ولتمويل العجز، تتجه نحو الاقتراض والجباية إلى درجة أصبح فيها المجتمع غير قادر على تحمّل ذلك، ولا حلّ سوى الترفيع في نسبة النمو."
وأضاف أن مثل هذه الإجراءات قد تدفع فئات واسعة إلى الاحتفاظ بأموالها خارج الدورة الاقتصادية، لافتا إلى أن دولا أخرى اعتمدت هذا الإجراء ثم تخلّت عنه لاحقا بسبب نتائج عكسية.

وقال الكتاري إن الانطباع السائد اليوم هو أن تونس أصبحت "دولة جبائية بعد أن كانت دولة استثمار وخلق ثروة"، مؤكدا سعي لجنة المالية للخروج من هذا التمشي. وجدّد التأكيد على أن إسقاط الفصل تمّ بسبب تداعياته الاقتصادية السلبية.

غياب المعطيات المالية

ولفت الكتاري إلى أن الوزارة لم تقدّم أي أرقام أو توقعات دقيقة حول العائدات المتوقعة من تطبيق هذا الفصل، مضيفا أن الحديث عن 11 مليون دينار كعوائد محتملة يعتبر "غير معقول"، وفق تعبيره.

وأشار إلى أنه كان يمكن تحقيق نتائج إيجابية لو توفرت حوكمة ناجعة للمؤسسات والمنشآت العمومية.

إمكانية إعادة طرح الفصل

وأوضح عضو لجنة المالية أنه بإمكان السلطة التنفيذية إعادة طرح أي فصل خلال الجلسة العامة المخصّصة للمصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2026، لكنه اعتبر أن ذلك سيكون صعبا في ظل رفض لجنة المالية.

الفصول المتعلقة بالانتقال الطاقي

وفي ما يتعلق ببقية الفصول، أفاد الكتاري بأنه تمّ:

* تمرير الفصل 46 المتعلق بتوسيع تدخلات صندوق الانتقال الطاقي.
* إسقاط الفصل 47 المتعلق بمراجعة المعاليم الديوانية والتخفيض من 30% إلى 15%.
* تمرير الفصل 48 مع إضافة 4 مدخلات جديدة شملتها الإعفاءات الديوانية.
* تمرير الفصل 49 دون تغيير.

كما تمت مناقشة الفصول 51 و52 و54 و55 والموافقة عليها، مقابل تأجيل الحسم في الفصل 53.


وختم الكتاري بالقول: "ما نقوم به هو لمصلحة الشعب التونسي وضمان الحاضر والمستقبل، في حين أنّ ما تقوم به السلطة التنفيذية هو ضمان الحاضر ورهن المستقبل بالاقتراض الداخلي والخارجي."

صيغة الفصل 50 كما ورد في المشروع

ينصّ الفصل على تطبيق ضريبة على الثروة بنسبة:

* 0.5% على المكاسب التي تتراوح قيمتها بين 3 و5 ملايين دينار
* 1% على المكاسب التي تفوق 5 ملايين دينار.



