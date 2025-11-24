كأس الكونفدرالية الإفريقية: النتائج الكاملة لمباريات الجولة الأولى
في ما يلي النتائج الكاملة لمباريات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات لمسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، التي جرت على امتداد يومي السبت والأحد:
مباريات السبت
* شباب بلوزداد (الجزائر) 2-0 سينغيدا بلاك ستارز (تنزانيا)
مباريات الأحد* نادي مانييما (الكونغو الديمقراطية) 2-0 نادي عزام (تنزانيا)
* نادي ستيلينبوش (جنوب إفريقيا) 1-0 نادي أوتوهو (الكونغو)
* نادي المصري (مصر) 2-1 كايزر شيفس (جنوب إفريقيا)
* جوليبا دي باماكو (مالي) 0-1 نادي أولمبيك آسفي (المغرب)
* اتحاد الجزائر (الجزائر) 3-2 نادي سان بيدرو (كوت ديفوار)
* الوداد البيضاوي (المغرب) 3-0 نادي نيروبي يونايتد (كينيا)
* الزمالك (مصر) 1-0 نادي زيسكو يونايتد (زامبيا)
