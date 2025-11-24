كأس الكونفدرالية الإفريقية: النتائج الكاملة لمباريات الجولة الأولى

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/CAF-logo.jpg width=100 align=left border=0>

في ما يلي النتائج الكاملة لمباريات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات لمسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، التي جرت على امتداد يومي السبت والأحد:



مباريات السبت





* شباب بلوزداد (الجزائر) 2-0 سينغيدا بلاك ستارز (تنزانيا)







مباريات الأحد

* نادي مانييما (الكونغو الديمقراطية) 2-0 نادي عزام (تنزانيا)

* نادي ستيلينبوش (جنوب إفريقيا) 1-0 نادي أوتوهو (الكونغو)

* نادي المصري (مصر) 2-1 كايزر شيفس (جنوب إفريقيا)

* جوليبا دي باماكو (مالي) 0-1 نادي أولمبيك آسفي (المغرب)

* اتحاد الجزائر (الجزائر) 3-2 نادي سان بيدرو (كوت ديفوار)

* الوداد البيضاوي (المغرب) 3-0 نادي نيروبي يونايتد (كينيا)

* الزمالك (مصر) 1-0 نادي زيسكو يونايتد (زامبيا)