Babnet   Latest update 10:48 Tunis

كأس الكونفدرالية الإفريقية: النتائج الكاملة لمباريات الجولة الأولى

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/CAF-logo.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 24 Novembre 2025 - 10:29 قراءة: 0 د, 32 ث
      
في ما يلي النتائج الكاملة لمباريات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات لمسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، التي جرت على امتداد يومي السبت والأحد:

مباريات السبت


* شباب بلوزداد (الجزائر) 2-0 سينغيدا بلاك ستارز (تنزانيا)



مباريات الأحد

* نادي مانييما (الكونغو الديمقراطية) 2-0 نادي عزام (تنزانيا)
* نادي ستيلينبوش (جنوب إفريقيا) 1-0 نادي أوتوهو (الكونغو)
* نادي المصري (مصر) 2-1 كايزر شيفس (جنوب إفريقيا)
* جوليبا دي باماكو (مالي) 0-1 نادي أولمبيك آسفي (المغرب)
* اتحاد الجزائر (الجزائر) 3-2 نادي سان بيدرو (كوت ديفوار)
* الوداد البيضاوي (المغرب) 3-0 نادي نيروبي يونايتد (كينيا)
* الزمالك (مصر) 1-0 نادي زيسكو يونايتد (زامبيا)


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319068


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 24 نوفمبر 2025 | 3 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:38
17:07
14:47
12:13
07:07
05:36
الرطــوبة:
% 58
Babnet
Babnet19°
12° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-10
22°-13
14°-10
14°-10
16°-9
  • Avoirs en devises
    24815,4

  • (21/11)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41028 DT        1$ =2,96108 DT
  • Solde Compte du Trésor   (21/11)   1125,5 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 10:48 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*