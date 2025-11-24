لجنة المالية بالبرلمان تُسقط الفصل 50 من مشروع قانون المالية الذي يفرض ضريبة على من تجاوزت ثرواتهم 3 مليون د

أفاد الأحد 23 نوفمبر، عضو لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، ظافر الصغيري، بأن الجلسات المشتركة بين لجنتي المالية بالبرلمان والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، المخصّصة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، انتهت إلى إسقاط الفصل 50 المتعلق بتنفيذ ضريبة على الثروة بنسبة 0.5 % على المكاسب التي تتراوح قيمتها بين 3 و5 مليون د وب1% على المكاسب التي تفوق قيمتها 5 مليون د.

وأوضح الصغيري أن النقاشات كانت طويلة وحاسمة، وانتهت إلى رفض الضريبة المقترحة لغياب جدواها الاقتصادية حيث لن تتجاوز المداخيل 11 مليون دينار حسب تصريحه.وأضاف أن تطبيق هذا الفصل يتطلب آليات معقدة من وزارة المالية، كما أنه قد ينعكس سلباً على الادخار الوطني الذي يشهد في الأصل تراجعاً، فضلاً عن احتمال خلق مناخ من التخوّف لدى المواطنين من إيداع أموالهم في البنوك.وأشار النائب الي امكانية اعادة الفصل المذكور و قال "ا ذا الوزارة ترى أهمية في هذا الفصل فبامكانها اعادته في الجلسة العامة لعرضه على التصويت".