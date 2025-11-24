الشكندالي: الأسر والدولة تستهلك أكثر مما تنتج... والنتيجة ادخار شبه معدوم

كتب أستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي تدوينة حول تهاوي نسبة الادخار الوطني إلى مستويات غير مسبوقة، محذّرًا من تداعيات اقتصادية خطيرة تمسّ الأسر والدولة على حدّ سواء. وقد أرفق تدوينته بجداول وبيانات توضح مسار الانحدار المتواصل للادخار خلال العشرين سنة الماضية.



وتُظهر المعطيات، استنادًا إلى الحسابات الوطنية للمعهد الوطني للإحصاء، أنّ نسبة الادخار الوطني تراجعت بشكل لافت من %23.5 سنة 2001 إلى %5.7 فقط سنة 2024، وهو انخفاض مستمر يعكس تراجع قدرة الاقتصاد التونسي على تمويل استثماراته بالموارد الذاتية، مقابل اعتماد متزايد على الاقتراض أو التمويل النقدي.



تراجع الدخل مقابل ارتفاع نسبي في الاستهلاك



الأسر التونسية: انهيار غير مسبوق في الادخار



الجماعات العمومية: من فائض مريح إلى عجز صادم



مخاطر مباشرة على الاقتصاد الوطني



أوضح الشكندالي أنانخفض بمرور السنوات:في المقابل، حافظعلى نسق أعلى نسبيًا، خاصة خلال الفترةثم، مما خلق فجوة متزايدة بين نمو الدخل ونمو الاستهلاك، وهي الفجوة التي أدّت مباشرة إلى تقلّص الادخار.تكشف البيانات أنكانت مستقرة قبل الثورة ()، ثم تراجعت إلىغير أن الانحدار الأكبر سُجّل خلال السنوات الثلاث الأخيرة:ويرجع ذلك إلى اتّساع الفارق بين نمو الدخل () ونمو الاستهلاك () خلال الفترة، ما يعكس تدهورًا واضحًا في القدرة الشرائية وتراجع جودة المعيشة، حتى لدى شرائح من الطبقة المتوسطة.بحسب الشكندالي، تراجعت* من* إلى مستويات دون الصفر خلال* ثم إلىوهو ما يدل على أن الدولة تنفق بوتيرة تفوق نمو مواردها، في ظل استمرار العجز في الميزانية والصناديق الاجتماعية، دون إصلاحات هيكلية قادرة على وقف النزيف المالي.يشير الشكندالي إلى أن استمرار تراجع الادخار الوطني يعني:* ضعف قدرة الدولة والقطاع الخاص على* ارتفاع الاعتماد على* زيادة مخاطر* تراجع هامشفالاقتصاد، كما يؤكد، "لا يمكنه تمويل نموه دون ادخار، ولا يمكنه الادخار إن كان الدخل يتراجع والاستهلاك يرتفع".تدوينة الشكندالي، المدعّمة بالجداول والرسوم البيانية، تنتهي إلى ثلاث حقائق أساسية:وهو ما يجعل، وفق رؤيته،شرطًا حاسمًا لاستعادة النمو والحد من التداين والدفاع عن القدرة الشرائية للمواطن.