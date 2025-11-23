لجنة المالية تطرح ملفات الانتقال الطاقي والضريبة على الثروة في مناقشة مشروع قانون المالية 2026

عقدت لجنة المالية والميزانية يوم 21 نوفمبر 2025 جلسة مشتركة مع لجنة المالية والميزانية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم استمعت خلالها إلى كاتب الدولة المكلف بـالانتقال الطاقي حول عدد من فصول مشروع قانون المالية لسنة 2026.

الفصل 46: توسيع تدخلات صندوق الانتقال الطاقي





تساؤلات النواب حول التمويل والبنية التحتية



الفصل 47: مراجعة المعاليم الديوانية على اللاقطات الشمسية



الفصل 48: تخفيف جباية مدخلات بطاريات الليثيوم



الفصل 49: تحفيز استعمال السيارات الكهربائية والهجينة



الفصل 50: الضريبة على الثروة



مواصلة النظر في بقية الفصول



بيّن كاتب الدولة أنيساهم في تمويل عملياتوأوضح أن توسيع مجال التدخل سيتكفل بالفارق بين نسب الفائدة في حدود، على ألا يتجاوز هامش البنوكخلال الفترةويبلغ تمويل الصندوق سنويًا حوالي، وتبلغ قدرته المركزةسنة، مع توجيه تمويلات لاقتناءلفائدةومراكز التكوين.أبرز النواب مخاوف تتعلق بـ، و، و، مؤكدين أن عدد نقاط شحن السيارات الكهربائية لا يتجاوزحاليًا، وداعين إلىتخضع عمليات توريدلمعاليم ديوانية بنسبةوأداء على القيمة المضافة بنسبةويقترح التخفيض في المعاليم إلىلتقليص كلفة إنتاج الكهرباء ودعموأُشير إلى وجود حواليلتركيب الأنظمة الشمسية مقابلفقط في التصنيع، فيما بلغت كلفة التوريدخلال، مع إمكانية تقليص الكلفة بـعند التخفيض المقترح.تم إعفاء مدخلاتمن المعاليم الديوانية وتخفيض الأداء على القيمة المضافة منإلىلدعم الاستثمار فييشمل الإجراء تخفيضات فيلفائدة، وخاصة ذات المحركات، مع منحللمنشآت العمومية عن كل سيارة كهربائية، بهدف بلوغمن "كهربة الاستعمالات" بحلولوتمت الموافقة على، وتأجيل التصويت على، ورفضيقترح فرض ضريبة بنسبةعلى الأملاك بين، ونسبةعلى الأملاك التي تفوق، باستثناءواقترح النواب اعتماد نسببينلما فوق، مع استثناء الودائع البنكية وولم يُقبل الفصل بصيغته المعدّلة داخل مجلس نواب الشعب، بينما تم قبوله داخل المجلس الوطني للجهات والأقاليم.تمت الموافقة علىوتأجيل الحسم في