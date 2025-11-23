لجنة المالية تطرح ملفات الانتقال الطاقي والضريبة على الثروة في مناقشة مشروع قانون المالية 2026
عقدت لجنة المالية والميزانية يوم 21 نوفمبر 2025 جلسة مشتركة مع لجنة المالية والميزانية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم استمعت خلالها إلى كاتب الدولة المكلف بـالانتقال الطاقي حول عدد من فصول مشروع قانون المالية لسنة 2026.
وحضر الجلسة رئيس اللجنة عبد الجليل الهاني ونائب الرئيس عصام شوشان والمقرر محمد بن حسين والأعضاء زينة جيب الله والسادة عادل بوسليمي وماهر الكتاري وزياد الماهر وظافر الصغيري ومصطفى بوبكري ومحمد أمين الورغي وعماد الدين السديري ومعز بن يوسف ومسعود قريرة وإبراهيم حسين وعلي زغدود، إلى جانب عدد من النواب من غير أعضاء اللجنة.
الفصل 46: توسيع تدخلات صندوق الانتقال الطاقيبيّن كاتب الدولة أن صندوق الانتقال الطاقي يساهم في تمويل عمليات ترشيد استهلاك الطاقة والنهوض بالطاقات المتجددة والتحكم في الطاقة.
وأوضح أن توسيع مجال التدخل سيتكفل بالفارق بين نسب الفائدة في حدود 3 نقاط، على ألا يتجاوز هامش البنوك 3.5% خلال الفترة 2026 - 2028.
ويبلغ تمويل الصندوق سنويًا حوالي 40 مليون دينار، وتبلغ قدرته المركزة 100 ميغاواط سنة 2024، مع توجيه تمويلات لاقتناء السيارات الكهربائية لفائدة أصحاب سيارات التاكسي ومراكز التكوين.
تساؤلات النواب حول التمويل والبنية التحتيةأبرز النواب مخاوف تتعلق بـالقدرة المالية للصندوق، ونظام التراخيص، وجاهزية البنية التحتية، مؤكدين أن عدد نقاط شحن السيارات الكهربائية لا يتجاوز 250 نقطة حاليًا، وداعين إلى رؤية وطنية واضحة للانتقال الطاقي.
الفصل 47: مراجعة المعاليم الديوانية على اللاقطات الشمسيةتخضع عمليات توريد اللاقطات الشمسية لمعاليم ديوانية بنسبة 30% وأداء على القيمة المضافة بنسبة 7%.
ويقترح التخفيض في المعاليم إلى 15% لتقليص كلفة إنتاج الكهرباء ودعم الطاقات البديلة.
وأُشير إلى وجود حوالي 300 شركة لتركيب الأنظمة الشمسية مقابل 3 شركات فقط في التصنيع، فيما بلغت كلفة التوريد 75 مليون دينار خلال 8 أشهر، مع إمكانية تقليص الكلفة بـ13 مليون دينار عند التخفيض المقترح.
الفصل 48: تخفيف جباية مدخلات بطاريات الليثيومتم إعفاء مدخلات بطاريات الليثيوم من المعاليم الديوانية وتخفيض الأداء على القيمة المضافة من 19% إلى 7% لدعم الاستثمار في الصناعات الطاقية والنقل الكهربائي.
الفصل 49: تحفيز استعمال السيارات الكهربائية والهجينةيشمل الإجراء تخفيضات في المعاليم الديوانية والمعلوم على الاستهلاك والأداء على القيمة المضافة لفائدة السيارات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن، وخاصة ذات المحركات 1700–2100 صم³، مع منح 10 آلاف دينار للمنشآت العمومية عن كل سيارة كهربائية، بهدف بلوغ 35% من "كهربة الاستعمالات" بحلول 2030.
وتمت الموافقة على الفصل 46 والفصل 49، وتأجيل التصويت على الفصل 48، ورفض الفصل 47.
الفصل 50: الضريبة على الثروةيقترح فرض ضريبة بنسبة 0.5% على الأملاك بين 3 و5 مليون دينار، ونسبة 1% على الأملاك التي تفوق 5 مليون دينار، باستثناء المسكن الرئيسي والأصول المهنية والعربات 12 حصانًا جبائيًا.
واقترح النواب اعتماد نسب 0.5% بين 2 و3 مليون دينار و1% لما فوق 3 مليون دينار، مع استثناء الودائع البنكية وسندات القيم المنقولة.
ولم يُقبل الفصل بصيغته المعدّلة داخل مجلس نواب الشعب، بينما تم قبوله داخل المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
