محكمة النقض في بلجيكا تأمر بالإفراج عن نزار الطرابلسي تمهيداً لترحيله إلى تونس

وكالات - قضت محكمة النقض في بروكسل، يوم الخميس، بالإفراج عن التونسي نزار الطرابلسي، المدان في قضايا إرهابية، بعد أن رفضت جميع الطعون التي تقدمت بها السلطات البلجيكية، معتبرة أنه لا يوجد أي أساس قانوني لاستمرار احتجازه.



وأكدت المحكمة أن الطرابلسي، وهو لاعب كرة قدم سابق، أنهى فعلياً مدة العقوبة المحكوم بها، ولا يجوز قانونياً تمديد احتجازه. ويأتي هذا القرار بعد أكثر من عقدين من اعتقاله سنة 2001 عقب هجمات 11 سبتمبر، بتهمة التخطيط لتنفيذ هجوم على قاعدة عسكرية تابعة لحلف الناتو والانتماء إلى تنظيم القاعدة.









وبحسب وسائل إعلام بلجيكية، تم وضع الطرابلسي حالياً في مركز احتجاز إداري خاص بالمهاجرين غير النظاميين، بانتظار استكمال الإجراءات لترحيله إلى تونس، حيث يواجه حكماً صادراً عن المحكمة العسكرية عام 2005 بالسجن عشرين عاماً.



وقال محاميه في تصريحات نقلتها صحيفة "بروكسل توداي" إن موكله "بحاجة إلى رعاية طبية عاجلة، ويأمل في العودة إلى تونس في ظروف تضمن سلامته الجسدية والقانونية".



من جهتها، أكدت وزيرة اللجوء والهجرة البلجيكية أن السلطات تعمل على منع أي تهديد محتمل للأمن العام، بالتوازي مع التواصل الدبلوماسي مع الجانب التونسي لترتيب عملية الترحيل.



ويُذكر أن القرار قد يمهّد لمطالب بالتعويض من جانب الطرابلسي عن فترات احتجاز إضافية يعتبرها غير قانونية.

