توزر: زيادة منتظرة في نسبة الحجوزات بنزل الجهة خلال عطلة نهاية السنة الإداريّة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6936f42c560e05.89543121_melgikfjphqon.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 08 Decembre 2025 - 16:50 قراءة: 0 د, 59 ث
      
تتوقع المندوبية الجهوية للسياحة بتوزر تحقيق زيادة طفيفة في نسبة الحجوزات بالنزل السياحية بالجهة خلال عطلة الشتاء المدرسية وعطلة نهاية السنة الإدارية متجاوزة بذلك المؤشرات المسجلة في نفس الفترة من سنة 2024، وفق المندوب الجهوي للسياحة عادل سبيطة.



وبيّن سبيطة، في تصريح لوكالة "وات"، أن نسق الحجوزات يسجل ارتفاعا متواصلا في الفترة الحالية وتزداد وتيرته خلال الأسبوع الأخير قبل العطلة المدرسية، لافتا إلى أن الاستعدادات جارية على مستوى المندوبية الجهوية للسياحة وباقي الأطراف ذات العلاقة لإنجاح هذا الموعد السياحي الذي تستقبل فيه الجهة عددا هاما من الزوار من السياح التونسيين والأجانب.


وقال إن "المؤشرات الأولية تظهر زيادة في عدد السياح المنتظر توافدهم نحو الجهة وخاصة في الأيام الأخيرة من السنة الإدارية استقبالا للسنة الجديدة"، مؤكدا السعي إلى تحقيق الأهداف المرسومة جهويا والأهداف المرسومة وطنيا ببلوغ 11 مليون سائح كامل سنة 2025.
وتشمل التحضيرات الجارية تفقد مختلف الخدمات السياحية في النزل وفي وكالات الأسفار وكافة الفضاءات السياحية، من ذلك تفقد وكالات الأسفار من حيث استعداداتها للموسم السياحي وجاهزية أسطول النقل، فضلا عن تفقد وحدات الايواء السياحي والمواقع التي يمكن أن تشكل مزارا للسياح، خاصة من حيث نظافة المحيط بالشراكة مع الأطراف ذات العلاقة، ومنها على وجه الخصوص البلديات والسلط الأمنية للمحافظة على نقاوة المحيط وضمان أمن النزلاء والزوار.
ص م
 


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319910


