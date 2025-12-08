تونس وسلطنة عُمان توقّعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المالي والمصرفي بين البنكين المركزيين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6937015a0bfd72.48558721_fonghkelpmqji.jpg width=100 align=left border=0>

في إطار تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين الجمهورية التونسية وسلطنة عُمان، وفي سياق يشهد زخماً متجدداً في مسار التعاون بين البلدين، احتضن مقرّ البنك المركزي العُماني يوم الاثنين 8 ديسمبر 2025 مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين البنك المركزي التونسي والبنك المركزي العُماني.



وتجسّد هذه الخطوة التزام المؤسستين بتعميق التعاون المؤسسي وتطوير أطر التنسيق المشترك، انسجاماً مع الديناميكية المتنامية للعلاقات الاقتصادية بين البلدين. وقد وقّع المذكرة كلّ من معالي أحمد بن جعفر المسلمي، محافظ البنك المركزي العُماني، والسيد فتحي زهير النوري، محافظ البنك المركزي التونسي، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.









تعاون استراتيجي في مجالات مالية حيوية

ترتكز المذكرة على إرساء تعاون معمّق في مجالات متعددة تشمل:



* السياسة النقدية

* الرقابة المصرفية وإدارة المخاطر

* تطوير البنى التحتية المالية وأنظمة الدفع

* دعم التحول الرقمي والابتكار المالي

* تعزيز تبادل الخبرات وتطوير الكفاءات



ويمثّل توقيع هذه المذكرة محطة جديدة في مسار الشراكة البنّاءة بين البلدين، ويجسّد الإرادة المشتركة لبناء تعاون مالي ومصرفي متين يساهم في دعم الاستقرار المالي وتطوير المصالح الاقتصادية المشتركة بين تونس وسلطنة عُمان.



وخلال حفل التوقيع، أكد محافظ البنك المركزي التونسي التزامه بمتابعة تنفيذ بنود المذكرة، عبر تحويلها إلى برامج عمل ملموسة، وتنظيم جلسات فنية منتظمة، وإطلاق مشاريع مشتركة ذات قيمة مضافة حقيقية لاقتصادي البلدين وقطاعيهما الماليين.

ترتكز المذكرة على إرساء تعاون معمّق في مجالات متعددة تشمل:ويمثّل توقيع هذه المذكرة محطة جديدة في مسار الشراكة البنّاءة بين البلدين، ويجسّد الإرادة المشتركة لبناء تعاون مالي ومصرفي متين يساهم في دعم الاستقرار المالي وتطوير المصالح الاقتصادية المشتركة بين تونس وسلطنة عُمان.وخلال حفل التوقيع، أكد محافظ البنك المركزي التونسي التزامه بمتابعة تنفيذ بنود المذكرة، عبر تحويلها إلى، وتنظيم، وإطلاقذات قيمة مضافة حقيقية لاقتصادي البلدين وقطاعيهما الماليين.