من اجل الاساءة لرئيس الجمهورية: احكام سجنية في حق طبيب والكاتب الجهوي لحركة النهضة بباجة

أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب، أحكامًا سجنية في قضية تتعلّق بـالإساءة لرئيس الجمهورية والتحريض على مؤسسات الدولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفق ما تضمنته معطيات ملف القضية والأبحاث.



وبعد استنطاق المتهمين وسماع مرافعات هيئة الدفاع التي تجاوزت ثلاث ساعات، قضت المحكمة بـ:









* 10 سنوات سجنًا في حق الكاتب العام الجهوي لحركة النهضة بباجة.

* 12 سنة سجنًا في حق طبيب متهم في نفس الملف.

* 10 سنوات سجنًا في حق متهم آخر محال في حالة سراح.



كما قررت المحكمة عدم سماع الدعوى في حق ثلاثة متهمين آخرين، من بينهم أعضاء بالمكتب الجهوي لحركة النهضة.



وتتعلق وقائع القضية باتهام الموقوفين والمتابعين في الملف بـالإساءة لرئيس الجمهورية عبر شبكات التواصل الاجتماعي، إلى جانب التحريض على مؤسسات الدولة.

