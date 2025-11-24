عامان سجنًا مع تأجيل التنفيذ لرئيس المجلس التونسي للاجئين ومدير المشاريع.. وعدم سماع الدعوى في حق أربعة متهمين

أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم، حكمًا يقضي بسجن رئيس جمعية المجلس التونسي للاجئين مصطفى الجمالي ومدير المشاريع بالجمعية عبد الرزاق الكريمي لمدة عامين، مع إسعافهما بـتأجيل تنفيذ المدة المتبقية، وتخطئتهما بمبلغ 10 آلاف دينار لكلّ منهما.



وشمل الملف قضية تتعلق بطلب عروض خاصة بإيواء طالبي اللجوء واللاجئين من دول إفريقية في تونس.









كما قرّرت المحكمة عدم سماع الدعوى في حق أربعة متهمين آخرين محالين في حالة سراح.



ويذكر أنّ الجمالي والكريمي كانا قد أوقفا منذ ماي 2024 قبل أن يتمّ الإفراج عنهما بموجب الحكم الصادر اليوم.

