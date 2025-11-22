Babnet   Latest update 19:51 Tunis

بطولة النخبة لكرة اليد: نتائج مباريات الجولة الخامسة عشرة والترتيب

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6922069c453858.82439811_kmpongjiefqlh.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 22 Novembre 2025 - 19:51
      
دارت اليوم السبت مباريات الجولة الخامسة عشرة من منافسات المرحلة الأولى لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد، وشهدت مواصلة الترجي الرياضي والنادي الإفريقي تقاسم الصدارة، مقابل تعثرات جديدة لفرق أسفل الترتيب.

نتائج المباريات


* نسر طبلبة – نادي ساقية الزيت: 25-35 (قاعة طبلبة)

* الملعب التونسي – سبورتينغ المكنين: 25-32 (قاعة باردو)
* نادي قصور الساف – مكارم المهدية: 25-29 (قاعة قصور الساف)
* نادي جمال – النجم الساحلي: 30-30 (قاعة جمال)
* بعث بني خيار – الترجي الرياضي: 23-32 (قاعة بني خيار)
* جمعية الحمامات – النادي الإفريقي: 25-29 (قاعة الحمامات)

الترتيب بعد الجولة 15

| الترتيب | الفريق | النقاط | لعب |
| ------- | ----------------------- | ------ | --- |
| 1 | الترجي الرياضي | 43 | 15 |
| 1 | النادي الإفريقي | 43 | 15 |
| 3 | النجم الساحلي | 36 | 15 |
| 4 | نادي ساقية الزيت | 35 | 15 |
| 5 | سبورتينغ المكنين | 31 | 15 |
| 5 | نادي كرة اليد بجمال | 31 | 15 |
| 7 | بعث بني خيار | 29 | 15 |
| 8 | جمعية الحمامات | 25 | 15 |
| 8 | مكارم المهدية | 25 | 15 |
| 10 | الملعب التونسي | 23 | 15 |
| 11 | نادي قصور الساف | 21 | 15 |
| 12 | نسر طبلبة | 17 | 15 |

ملاحظات بارزة

* الترجي والإفريقي يواصلان سباقًا متقاربًا على الصدارة.
* النجم الساحلي يكتفي بالتعادل خارج القواعد ويحافظ على المركز الثالث.
* نسر طبلبة يبقى في ذيل الترتيب رغم لعبه على أرضه.


