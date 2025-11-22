ذبحه وقطع عضوه الذكري.. خليجي يرتكب جريمة مروعة في مصر

ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على خليجي ارتكب جريمة مروعة هزت مدينة المنصورة في محافظة الدقهلية.



وارتكب المتهم جريمة قتل مروعة، حيث ذبح شخصا مصريا وفصل رأسه عن جسده وقطع عضوه الذكري داخل أحد العمارات بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية، بسبب خلافات بينهما.



وتلقى مدير أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثه شخص في العقد الخامس من عمره داخل إحدى الشقق بإحدى العمارات في شارع الجيش بالمنصورة، وعلى الفور انتقل رجال الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة.وتبين بالفحص أن الشخص المجي عليه، يدعى "أ ف ن" وعمره 56 عاما ومقيم بمدينة المنصورة، ولقي مصرعه ذبحا بسكين على يد شخص آخر يحمل جنسيه خليجية لخلافات بينهما.وكشفت التحريات الأولية، أن خلافا نشب بين الشخصين وتطورت الخلافات إلى مشادة كلامية ثم إلى ارتكاب الجاني لجريمته.وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة ونقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، لانتداب الطبيب الشرعي لبيان أسباب الوفاة.المصدر: وسائل إعلام مصرية