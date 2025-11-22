Babnet   Latest update 13:37 Tunis

عامين سجنا وخطية مالية لرجل الأعمال مهدي بن غربية

Publié le Samedi 22 Novembre 2025
      
اصدرت أمس الدائرة الجناحية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس ،حكما بعامين سجنا وخطية مالية فاقت 14 مليون د في حق رجل الأعمال مهدى بن غربية وذلك في قضية تعلقت بفساد مالي واداري بأحدى شركاته وفق ما ورد في ملف القضية والابحاث.


