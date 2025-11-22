عامين سجنا وخطية مالية لرجل الأعمال مهدي بن غربية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/626a7cb0bf7546.01683515_jonfimgklpqhe.jpg width=100 align=left border=0>

اصدرت أمس الدائرة الجناحية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس ،حكما بعامين سجنا وخطية مالية فاقت 14 مليون د في حق رجل الأعمال مهدى بن غربية وذلك في قضية تعلقت بفساد مالي واداري بأحدى شركاته وفق ما ورد في ملف القضية والابحاث.

