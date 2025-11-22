عامين سجنا وخطية مالية لرجل الأعمال مهدي بن غربية

السبت 22 نوفمبر 2025 | 1 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:39
17:08
14:48
12:12
07:04
05:34
الرطــوبة:
% 76
12°
11°
الــرياح:
8.75 كم/س
8°
تونس
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
12°-8
16°-10
19°-10
21°-12
16°-11
- Avoirs en devises
24815,4
(21/11)
- Jours d'importation
106
- 1 € = 3,41028 DT 1$ =2,96108 DT
- Solde Compte du Trésor (21/11) 1125,5 MDT
زوّارنا يتصفون الآن >>
الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>
الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>
( 30 890) ثعبان في دورة مياه بالمروج يثير ال
( 19 282) وزارة الداخلية بصدد تنفيذ مشروع ا
( 17 853) أحكام بالسجن في قضية الشهائد المز
( 17 768) في قضية" النقض دون الإحالة " : ال
( 16 399) مصر.. فتوى بعد اعتداء فرد أمن سعود
( 15 185) المنتخب التونسي يواجه البرازيل في
( 13 849) الاتحاد الجهوي للشغل بتونس يعلن ال
( 13 838) وزير الشؤون الاجتماعية: الزيادة في
( 13 275) تأجيل قضيّة مكتب الضّبط ضدّ عبير م
( 13 133) المنستير: يوم إعلامي تحسيسي بجمّال
( 12 926) زعبوب لزبير بية : رئيس النجم لا يس
( 12 919) مصر.. حكم قضائي بحبس أحمد حسام "مي
( 12 885) تفاصيل صادمة في قضية اعتداء أربع
( 12 741) اغتيال مهندس نووي مصري بـ13 طلقة و
( 12 628) العوينة: مقتل شاب (حفيد وزير أول
( 12 313) ترامب يسخر من الصحفية سونيا الدري
( 11 295) حياة الدوس تحذّر من المغالطات... و
( 10 240) والد الطفل عمر المؤدب: "أجلنا موعد
( 9 511) محكمة النقض في بلجيكا تأمر بالإفرا
( 9 274) موجة غضب عربية ترد على تصريحات "مه
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 318962