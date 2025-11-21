– مدرب الملعب المالي: سنخوض المباراة ضد الترجي بجدية وتركيز أمام أحد أعرق الأندية الإفريقية
عبّر مدرب الملعب المالي موريل ميزاك نجويا عن ثقته في قدرة فريقه على تقديم أداء يليق بمستوى المنافسة، وذلك قبل مواجهة الترجي الرياضي غداً السبت في افتتاح دور المجموعات لرابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم. واعتبر الترجي أحد القوى التقليدية في المسابقة وأكثر الأندية خبرة على الساحة القارية.
احترام للترجي وثقة في الذات
وخلال الندوة الصحفية التي عُقدت مساء اليوم بقاعة المؤتمرات بملعب حمادي العقربي برادس، وبحضور اللاعب هامان ماندجان، أكد المدرب الكاميروني احترامه الكبير لتاريخ الترجي الزاخر بالتتويجات الإفريقية، لكنه شدد في المقابل على ثقته في قدرة فريقه على مجاراة المنافس بندية.
وذكّر بأن الملعب المالي فريق له رصيد قاري مهم، أبرز محطاته التتويج بـ كأس الكونفدرالية الإفريقية سنة 2009 وخوض نهائي كأس السوبر الإفريقي في العام نفسه.
طموح لاستعادة الإشعاع القاريأوضح ميزاك أن فريقه، المتوج بالثلاثية المحلية خلال الموسم الماضي (البطولة والكأس والسوبر)، يسعى إلى استعادة إشعاعه القاري الذي بلغ ذروته بخوض نهائي كأس رابطة الأبطال الإفريقية القديمة سنة 1965.
قراءة فنية للمباراةوبخصوص الغيابات البارزة في صفوف الترجي، اعتبر ميزاك أن فريقاً بحجم الترجي لا يتأثر بشكل كبير بغياب أي عنصر، مشيداً بجودة الرصيد البشري للفريق.
وأشار إلى أن الترجي أكثر جاهزية من ناحية نسق المباريات، بحكم تقدّم البطولة التونسية مقارنة بالبطولة المالية التي انطلقت اليوم فقط، مؤكداً أنه سيستثمر خبرته للتعامل مع هذا المعطى.
وأضاف أن تأهل فريقه لدور المجموعات جاء بعد تجاوز خصمين صعبين في الدورين التمهيديين، هما تومبيت من إفريقيا الوسطى ونواذيبو الموريتاني.
ورفض المدرب الكشف عن تفاصيل خطته التكتيكية، مفضلاً المباغتة لتحقيق نتيجة إيجابية.
تصريحات اللاعب هامان ماندجانمن جهته، شدد متوسط الميدان هامان ماندجان على أهمية الخروج بنتيجة إيجابية تحفز الفريق في بقية المشوار نحو بلوغ الأدوار الإقصائية.
وأشاد بالأجواء الإيجابية داخل المجموعة وبالمعنويات المرتفعة، مؤكداً جاهزية اللاعبين وتركيزهم الكامل، ورافضاً وصف الملعب المالي بأنه أضعف فرق المجموعة.
