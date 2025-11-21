– مدرب الملعب المالي: سنخوض المباراة ضد الترجي بجدية وتركيز أمام أحد أعرق الأندية الإفريقية

عبّر مدرب الملعب المالي موريل ميزاك نجويا عن ثقته في قدرة فريقه على تقديم أداء يليق بمستوى المنافسة، وذلك قبل مواجهة الترجي الرياضي غداً السبت في افتتاح دور المجموعات لرابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم. واعتبر الترجي أحد القوى التقليدية في المسابقة وأكثر الأندية خبرة على الساحة القارية.



احترام للترجي وثقة في الذات



طموح لاستعادة الإشعاع القاري



قراءة فنية للمباراة



تصريحات اللاعب هامان ماندجان



وخلال الندوة الصحفية التي عُقدت مساء اليوم بقاعة المؤتمرات بملعب حمادي العقربي برادس، وبحضور اللاعب، أكد المدرب الكاميروني احترامه الكبير لتاريخ الترجي الزاخر بالتتويجات الإفريقية، لكنه شدد في المقابل على ثقته في قدرة فريقه علىوذكّر بأن الملعب المالي فريق له رصيد قاري مهم، أبرز محطاته التتويج بـوخوضفي العام نفسه.أوضح ميزاك أن فريقه، المتوج بالثلاثية المحلية خلال الموسم الماضي (البطولة والكأس والسوبر)، يسعى إلى استعادة إشعاعه القاري الذي بلغ ذروته بخوضوبخصوص الغيابات البارزة في صفوف الترجي، اعتبر ميزاك أن فريقاً بحجم الترجيبشكل كبير بغياب أي عنصر، مشيداً بجودة الرصيد البشري للفريق.وأشار إلى أن الترجي أكثر جاهزية من ناحية نسق المباريات، بحكم تقدّم البطولة التونسية مقارنة بالبطولة المالية التي انطلقت اليوم فقط، مؤكداً أنه سيستثمر خبرته للتعامل مع هذا المعطى.وأضاف أن تأهل فريقه لدور المجموعات جاء بعد تجاوز خصمين صعبين في الدورين التمهيديين، هماورفض المدرب الكشف عن تفاصيل خطته التكتيكية، مفضلاًلتحقيق نتيجة إيجابية.من جهته، شدد متوسط الميدانعلى أهمية الخروج بنتيجة إيجابية تحفز الفريق في بقية المشوار نحو بلوغوأشاد بالأجواء الإيجابية داخل المجموعة وبالمعنويات المرتفعة، مؤكداً جاهزية اللاعبين وتركيزهم الكامل، ورافضاً وصف الملعب المالي بأنه