رضا الشكندالي: إسقاط ضريبة الثروة قرار صائب… وتراجع الادخار يهدّد السيادة الاقتصادية

قدّم الأستاذ الجامعي رضا الشكندالي، في مداخلة ضمن فقرة Arrière Plan على إذاعة جوهرة أف أم، قراءة شاملة لقرار البرلمان التونسي إسقاط مقترح الضريبة على الثروة من مشروع قانون المالية لسنة 2026، مؤكّدًا أنّ هذا القرار «كان ضروريًا» لتفادي إشكالات دستورية واقتصادية.



ازدواج جبائي ومردودية ضعيفة



منظور مختلف للعدالة الجبائية



أرقام مقلقة حول تراجع الادخار الوطني



أبرز الأرقام:



ضريبة قد تُضعف الاقتصاد بدل دعمه



وأوضح الشكندالي أنّ فرض ضريبة على الثروة يُعدّلما يتضمنه من، باعتبار أن أصحاب الثروات دفعوا ضرائب عند تكوين أموالهم ثم يُطلب منهم دفع ضريبة ثانية على نفس الأموال.وأضاف أنّ التجارب الدولية أثبتت أنّ هذه الضريبةومرتفعة التكلفة، ما أدى إلى التخلي عنها في عدد من الدول.شدّد الشكندالي على أنّ تحقيق العدالة الجبائية لا يتم عبر فرض ضرائب إضافية على الثروة، بل عبر:* توجيه الموارد نحو* تحسين جودة* دعمبآليات ناجعة وموجّهةوأشار إلى أنّ توسيع الضريبة لتشملقد يدفع المواطنين إلى سحب أموالهم من البنوك، وهو ما يهدّدقدّم الشكندالي معطيات دقيقة حول الانهيار الكبير في مستوى الادخار الوطني، مبيّنًا أنّه يمثّل خطرًا مباشرًا على* تراجع الادخار الوطني منإلى* انخفاض ادخار العائلات منإلى* مرور الدولة من ادخار إيجابي إلىسنة 2022وأكد أنّ تراجع الدخل الوطني وارتفاع نسق الاستهلاك وتدهور القدرة الشرائية دفع بالعائلات إلى، ما أدى إلى انهيار الادخار.وحذّر الشكندالي من أنّ فرض الضريبة على الثروة في ظل هذه الظروف كان سيؤدي إلى:من النظام البنكي* تراجع الاستثمار* إضعاف قدرة الدولة على تمويل مشاريعها دون اقتراضاعتبر الأستاذ رضا الشكندالي أنّ إسقاط ضريبة الثروة خطوة في الاتجاه الصحيح، داعيًا إلى التركيز علىبدل إثقال كاهل المواطنين بضرائب جديدة، والعمل على سياسات اجتماعية أكثر نجاعـة تُحقق التوازن الجبائي والعدالة الاجتماعية.