وفاة الممثلة الجزائرية باية بوزار "بيونة"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6925941451b414.37367637_jepkoglfhmnqi.jpg width=100 align=left border=0>

توفيت اليوم الثلاثاء النجمـة الجزائرية باية بوزار، الشهيرة باسم "بيونة"، عن عمر ناهز 73 عاما، بعد صراع طويل مع المرض .



ودخلت الفنانة الراحلة المستشفى منذ الثلاثاء 4 نوفمبر، حيث نقلت إلى مستشفى باينام بالعاصمة الجزائرية قبل أن يتم تحويلها إلى مستشفى بني مسوس في قسم طب الرئتين، وذلك بعد تدهور حالتها الصحية وتدخل من وزيرة الثقافة والفنون الجزائرية مليكة بن دودة التي أوصت بتوفير الرعاية الصحية العاجلة لها.





رئيس الجمهورية #عبد_المجيد_تبون يعزي في وفاة الفنانة #باية_بوزار المعروفة بـ "#بيونة"



الرئيس تبون: تلقيت بتأثر وأسى نبأ انتقال الفنانة الـمرحومة "بيونة" إلى جوار رب العزة، تولاها الـمولى عزّ وجلّ بالرحمة والـمغفرة



الرئيس تبون: نحن نودّع واحدةً من مشاهير الساحة الفنية،… pic.twitter.com/0d24u6ZKlJ — Ennahar Tv النهار (@ennaharonline) November 25, 2025



وعانت الفنانة الراحلة من ضيق حاد في التنفس وصعوبة في وصول الأكسجين إلى الدماغ نتيجة ضعف القدرة التنفسية، إضافة إلى مضاعفات مرتبطة بمرض سرطان الرئة الذي تم تشخيصها به منذ عام 2016.



وتعد بيونة من أبرز الأسماء في المشهد الكوميدي الجزائري، حيث تركت إرثا فنيا غنيا من خلال أدوارها التي جمعت بين الفكاهة العفوية والتمثيل الواقعي، ما جعلها قريبة من قلوب الجمهور على مدار أجيال.



واشتهرت بيونة عبر مسيرتها الممتدة منذ سن مبكرة في المسرح والتمثيل والغناء والموسيقى والكتابة.





ومن أبرز أعمالها مسلسل "ناس ملاح سيتي" (2005-2002) الذي لعبت فيه دورا رئيسيا وحقق لها شهرة واسعة. وعانت الفنانة الراحلة من ضيق حاد في التنفس وصعوبة في وصول الأكسجين إلى الدماغ نتيجة ضعف القدرة التنفسية، إضافة إلى مضاعفات مرتبطة بمرض سرطان الرئة الذي تم تشخيصها به منذ عام 2016.وتعد بيونة من أبرز الأسماء في المشهد الكوميدي الجزائري، حيث تركت إرثا فنيا غنيا من خلال أدوارها التي جمعت بين الفكاهة العفوية والتمثيل الواقعي، ما جعلها قريبة من قلوب الجمهور على مدار أجيال.واشتهرت بيونة عبر مسيرتها الممتدة منذ سن مبكرة في المسرح والتمثيل والغناء والموسيقى والكتابة.ومن أبرز أعمالها مسلسل "ناس ملاح سيتي" (2005-2002) الذي لعبت فيه دورا رئيسيا وحقق لها شهرة واسعة.