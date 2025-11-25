Babnet   Latest update 13:09 Tunis

وفاة الممثلة الجزائرية باية بوزار "بيونة"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6925941451b414.37367637_jepkoglfhmnqi.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 25 Novembre 2025 - 12:31 قراءة: 1 د, 7 ث
      
توفيت اليوم الثلاثاء النجمـة الجزائرية باية بوزار، الشهيرة باسم "بيونة"، عن عمر ناهز 73 عاما، بعد صراع طويل مع المرض .

ودخلت الفنانة الراحلة المستشفى منذ الثلاثاء 4 نوفمبر، حيث نقلت إلى مستشفى باينام بالعاصمة الجزائرية قبل أن يتم تحويلها إلى مستشفى بني مسوس في قسم طب الرئتين، وذلك بعد تدهور حالتها الصحية وتدخل من وزيرة الثقافة والفنون الجزائرية مليكة بن دودة التي أوصت بتوفير الرعاية الصحية العاجلة لها.



وعانت الفنانة الراحلة من ضيق حاد في التنفس وصعوبة في وصول الأكسجين إلى الدماغ نتيجة ضعف القدرة التنفسية، إضافة إلى مضاعفات مرتبطة بمرض سرطان الرئة الذي تم تشخيصها به منذ عام 2016.

وتعد بيونة من أبرز الأسماء في المشهد الكوميدي الجزائري، حيث تركت إرثا فنيا غنيا من خلال أدوارها التي جمعت بين الفكاهة العفوية والتمثيل الواقعي، ما جعلها قريبة من قلوب الجمهور على مدار أجيال.

واشتهرت بيونة عبر مسيرتها الممتدة منذ سن مبكرة في المسرح والتمثيل والغناء والموسيقى والكتابة.


ومن أبرز أعمالها مسلسل "ناس ملاح سيتي" (2005-2002) الذي لعبت فيه دورا رئيسيا وحقق لها شهرة واسعة.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319148


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 | 4 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:38
17:07
14:47
12:13
07:08
05:37
الرطــوبة:
% 34
Babnet
Babnet22°
19° Babnet
الــرياح:
6.69 كم/س
Babnet
Babnet13°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
22°-13
13°-11
13°-10
15°-9
17°-12
  • Avoirs en devises
    24727,1

  • (24/11)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41000 DT        1$ =2,95747 DT
  • Solde Compte du Trésor   (24/11)   1132,2 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 13:09 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*