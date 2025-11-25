الاتحاد الجهوي للشغل بتونس ينظم ندوة الاطارات النقابية يوم الجمعة 28 نوفمبر 2025
يعقد الاتحاد الجهوي للشغل بتونس، يوم الجمعة 28 نوفمبر الجاري، ندوة الاطارات النقابية وذلك على الساعة التاسعة صباحا بمقر الاتحاد.
وسيتم خلال هذه الندوة التطرق الى جملة من المواضيع المتصلة بالحق النقابي والمفاوضات الاجتماعية والاضراب العام وذلك
تجسيما لقرار المجلس الوطني
ويدعو المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بتونس كافة نقابيات ونقابيي الجهة الى حضور هذه الندوة التي ستنعقد برئاسة الامين
العام المساعد المسؤول عن الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم عثمان الجلولي .
