ندوة علمية مغاربية حول 'العنف القائم على النوع الاجتماعي في المنطقة المغاربية يوم الجمعة 28 نوفمبر 2025 بتونس العاصمة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6925950f412a67.25181526_ieplonfjhqgmk.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 25 Novembre 2025 - 14:37
      
ينظم المركز العربي لابحاث ودراسة السياسات بتونس، ندوة علمية مغاربية تحت عنوان "العنف القائم على النوع الاجتماعي في المنطقة المغاربية...المقاربات السياسات والتحديات"، وذلك يوم الجمعة 28 نوفمبر الجاري، بتونس العاصمة

ويندرج تنظيم هذه الندوة المغاربية في اطار الاحتفال باليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة الموافق ليوم 25 نوفمبر من كل سنة .



ويهدف هذا اللقاء الى اثراء النقاش وتعميق الحوار حول قضايا المرأة والنوع الاجتماعي في المنطقة المغاربية والسبل الكفيلة لتعزيز حمايتها وضمان حقوقها

ويتضمن البرنامج مداخلات ستؤمنها حقوقيات وباحثات في القانون وفي قضايا النوع الاجتماعي من الجزائر وليبيا والمغرب وتونس تتمحور حول السياسات العمومية والمقاربات الحقوقية والتحديات المطروحة في مكافحة العنف ضد النساء .

يشار، الى أن الحملة الدولية لمناهضة العنف ضد المرأة 2025، هي حملة عالمية سنوية لانهاء العنف ضد النساء والفتيات في جميع صوره وأشكاله، تنطلق يوم الثلاثاء 25 نوفمبر"اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة " وتنتهي في 10 ديسمبر، الذي يوافق اليوم العالمي لحقوق الإنسان من كل سنة.


