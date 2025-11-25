Babnet   Latest update 16:14 Tunis

قبلي: انطلاق عمل عدد من مكونات البرنامج التكميلي لمشروع تنمية رجيم معتوق

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/62b1a45c9aeb28.24968699_pljgihofqemnk.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 25 Novembre 2025 - 15:37 قراءة: 1 د, 22 ث
      
افتتح يوم امس الاثنين، الشباك الموحد للخدمات بمعتمدية رجيم معتوق بقبلي، الذي انجز في اطار مكونات البرنامج التكميلي لمشروع تنمية رجيم معتوق بهدف تقريب الخدمات من مواطني هذه المعتمدية الحدودية، التي تبعد عن المراكز الإدارية لمختلف المؤسسات العمومية المتواجدة بقبلي المدينة قرابة 120 كلم، وفق معتمد المنطقة منير بن رمضان.
وأوضح المصدر ذاته ان هذا المشروع، سيمكن متساكني المنطقة من استخراج العديد من الوثائق خاصة المرتبطة بخدمات الصناديق الاجتماعية، فضلا عن خلاص فواتير استهلاك الكهرباء والماء على عين المكان دون تكبد عناء التنقل الى قبلي المدينة للحصول على هذه الخدمات.
وأشار المصدر ذاته، الى ان افتتاح الشباك الموحد، تم بحضور ممثلي السلط الجهوية والمحلية، فضلا عن الرئيس المدير العام لديوان رجيم معتوق لتنمية الجنوب والصحراء، الذي انجز مختلف مكونات مشروع رجيم معتوق، الى جانب سفير إيطاليا بتونس، باعتبار ان بلده هي الممول الاكبر لهذا المشروع الرائد الذي مكّن من خاصة من احداث موارد رزق في حزام واحي حدودي يمتد على قرابة 3500 هكتار.

وأضاف بن رمضان، انه تم ايضا تدشين خزان الماء والبئر التي تم احداثها ضمن مكونات البرنامج التكميلي لتوفير الماء لقرى الامل والفردوس 1 والفردوس 2 ، حيث قامت مصالح ديوان رجيم معتوق لتنمية الجنوب والصحراء بحفر البئر وبناء الخزان مع مدّ القنوات الرئيسية للمياه وإحالة ملف هذا المشروع للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية لإتمام عملية ربط منازل الأهالي بهذه القنوات، لتامين افضل ظروف العيش للقرى المستفيدة من البئر، التي ستعوض ماء ابار الجمعيات المائية التي كانوا يستهلكونها.

واشار الى انه تم بالمناسبة الوقوف على مكونات مشروع القرية الحرفية بمنطقة الفردوس، المنجزة ضمن البرنامج التكميلي لمشروع تنمية رجيم معتوق والتي تحتوي على 10 محلات قابلة للتسوغ المباشر من قبل حرفيي وحرفيات المنطقة او أصحاب الأنشطة الخدمية، بهدف دعم الحركة الاقتصادية بهذه المعتمدية الحدودية.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319155


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 | 4 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:38
17:07
14:46
12:13
07:08
05:37
الرطــوبة:
% 52
Babnet
Babnet22°
20° Babnet
الــرياح:
6.69 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
22°-12
16°-11
14°-9
16°-9
18°-12
  • Avoirs en devises
    24727,1

  • (24/11)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41000 DT        1$ =2,95747 DT
  • Solde Compte du Trésor   (24/11)   1132,2 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 16:14 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*