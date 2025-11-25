قبلي: انطلاق عمل عدد من مكونات البرنامج التكميلي لمشروع تنمية رجيم معتوق

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/62b1a45c9aeb28.24968699_pljgihofqemnk.jpg width=100 align=left border=0>

افتتح يوم امس الاثنين، الشباك الموحد للخدمات بمعتمدية رجيم معتوق بقبلي، الذي انجز في اطار مكونات البرنامج التكميلي لمشروع تنمية رجيم معتوق بهدف تقريب الخدمات من مواطني هذه المعتمدية الحدودية، التي تبعد عن المراكز الإدارية لمختلف المؤسسات العمومية المتواجدة بقبلي المدينة قرابة 120 كلم، وفق معتمد المنطقة منير بن رمضان.

وأوضح المصدر ذاته ان هذا المشروع، سيمكن متساكني المنطقة من استخراج العديد من الوثائق خاصة المرتبطة بخدمات الصناديق الاجتماعية، فضلا عن خلاص فواتير استهلاك الكهرباء والماء على عين المكان دون تكبد عناء التنقل الى قبلي المدينة للحصول على هذه الخدمات.

وأشار المصدر ذاته، الى ان افتتاح الشباك الموحد، تم بحضور ممثلي السلط الجهوية والمحلية، فضلا عن الرئيس المدير العام لديوان رجيم معتوق لتنمية الجنوب والصحراء، الذي انجز مختلف مكونات مشروع رجيم معتوق، الى جانب سفير إيطاليا بتونس، باعتبار ان بلده هي الممول الاكبر لهذا المشروع الرائد الذي مكّن من خاصة من احداث موارد رزق في حزام واحي حدودي يمتد على قرابة 3500 هكتار.





وأضاف بن رمضان، انه تم ايضا تدشين خزان الماء والبئر التي تم احداثها ضمن مكونات البرنامج التكميلي لتوفير الماء لقرى الامل والفردوس 1 والفردوس 2 ، حيث قامت مصالح ديوان رجيم معتوق لتنمية الجنوب والصحراء بحفر البئر وبناء الخزان مع مدّ القنوات الرئيسية للمياه وإحالة ملف هذا المشروع للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية لإتمام عملية ربط منازل الأهالي بهذه القنوات، لتامين افضل ظروف العيش للقرى المستفيدة من البئر، التي ستعوض ماء ابار الجمعيات المائية التي كانوا يستهلكونها.



واشار الى انه تم بالمناسبة الوقوف على مكونات مشروع القرية الحرفية بمنطقة الفردوس، المنجزة ضمن البرنامج التكميلي لمشروع تنمية رجيم معتوق والتي تحتوي على 10 محلات قابلة للتسوغ المباشر من قبل حرفيي وحرفيات المنطقة او أصحاب الأنشطة الخدمية، بهدف دعم الحركة الاقتصادية بهذه المعتمدية الحدودية. وأضاف بن رمضان، انه تم ايضا تدشين خزان الماء والبئر التي تم احداثها ضمن مكونات البرنامج التكميلي لتوفير الماء لقرى الامل والفردوس 1 والفردوس 2 ، حيث قامت مصالح ديوان رجيم معتوق لتنمية الجنوب والصحراء بحفر البئر وبناء الخزان مع مدّ القنوات الرئيسية للمياه وإحالة ملف هذا المشروع للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية لإتمام عملية ربط منازل الأهالي بهذه القنوات، لتامين افضل ظروف العيش للقرى المستفيدة من البئر، التي ستعوض ماء ابار الجمعيات المائية التي كانوا يستهلكونها.واشار الى انه تم بالمناسبة الوقوف على مكونات مشروع القرية الحرفية بمنطقة الفردوس، المنجزة ضمن البرنامج التكميلي لمشروع تنمية رجيم معتوق والتي تحتوي على 10 محلات قابلة للتسوغ المباشر من قبل حرفيي وحرفيات المنطقة او أصحاب الأنشطة الخدمية، بهدف دعم الحركة الاقتصادية بهذه المعتمدية الحدودية.