صفاقس: جمعية "دار الأمل" لمكافحة السرطان تتلقى آلة "ماموغرافي" في إطار هبة يابانية لدعم تقصي سرطان الثدي

وقّعت جمعية دار الأمل لمكافحة السرطان بصفاقس، اليوم الثلاثاء، عقد تبرّع مع سفارة اليابان بتونس، تحصّلت بموجبه على آلة تصوير بالأشعة السينية عالية الطاقة "ماموغرافي"في إطار هبة يابانية لدعم تقصي مرض سرطان الثدي، وذلك بحضور سفير اليابان بتونس

"اوسوغا تاكيشي" ووفد مرافق له، والمدير الجهوي للصحة بصفاقس، والمشرفين على جمعية "دار الأمل" لمكافحة السرطان بصفاقس.

وأبرز رئيس جمعية دار الأمل لمكافحة السرطان بصفاقس، الدكتور منير الفريخة، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذه الآلة التي تحصلت عليها الجمعية هي الهبة الثالثة من اليابان، بعد آلة تصوير للثدي بالأشعة التناظرية تسلمتها سنة 2004، وآلة تصوير رقمي للثدي تسلمتها سنة 2016، مشيرا إلى أن الآلة التي تحصّلت عليها الجمعية اليوم تعدّ أعلى من حيث الطاقة والآداء مقارنة بالآلتين السابقتين.





وذكر أنه منذ تسلّم أوّل هبة من اليابان لآلة التصوير بالأشعة التناظرية سنة 2004، أمّنت الجمعيّة حوالي 70 ألف عملية تقصّي لمرض سرطان الثدي لدى نساء تجاوزن سنّ الـ45، والتي أفضت إلى اكتشاف حوالي 400 إصابة.



وأشار إلى أن الجمعية شرعت منذ 3 سنوات في تقصي مرض سرطان القولون لدى النساء والرجال منذ سن الـ45 سنة، وذلك عبر تقنية "الكولوسكوبي"، كما تتولى تنظيم دورات تكوينية مستمرة لفائدة الطاقم الطبي وشبه الطبي، وأيام تحسيسية في صفاقس والمناطق المحاذية لها حول التقصي المبكر لمرض السرطان، كما دأبت على استضافة مرضى السرطان أصيلي مناطق الجنوب الذين يتلقون العلاج بالأشعة بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة (حوالي 7300 مريض منذ تأسيسها سنة 1995).

