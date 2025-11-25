Babnet   Latest update 17:51 Tunis

صفاقس: جمعية "دار الأمل" لمكافحة السرطان تتلقى آلة "ماموغرافي" في إطار هبة يابانية لدعم تقصي سرطان الثدي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6925d300d08e87.20295309_lonikmgpjeqhf.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 25 Novembre 2025 - 17:02 قراءة: 1 د, 6 ث
      
وقّعت جمعية دار الأمل لمكافحة السرطان بصفاقس، اليوم الثلاثاء، عقد تبرّع مع سفارة اليابان بتونس، تحصّلت بموجبه على آلة تصوير بالأشعة السينية عالية الطاقة "ماموغرافي"في إطار هبة يابانية لدعم تقصي مرض سرطان الثدي، وذلك بحضور سفير اليابان بتونس
"اوسوغا تاكيشي" ووفد مرافق له، والمدير الجهوي للصحة بصفاقس، والمشرفين على جمعية "دار الأمل" لمكافحة السرطان بصفاقس. 
وأبرز رئيس جمعية دار الأمل لمكافحة السرطان بصفاقس، الدكتور منير الفريخة، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذه الآلة التي تحصلت عليها الجمعية هي الهبة الثالثة من اليابان، بعد آلة تصوير للثدي بالأشعة التناظرية تسلمتها سنة 2004، وآلة تصوير رقمي للثدي تسلمتها  سنة 2016، مشيرا إلى أن الآلة التي تحصّلت عليها الجمعية اليوم تعدّ أعلى من حيث الطاقة والآداء مقارنة بالآلتين السابقتين.

وذكر أنه منذ تسلّم أوّل هبة من اليابان لآلة التصوير بالأشعة التناظرية سنة 2004، أمّنت الجمعيّة حوالي 70 ألف عملية تقصّي لمرض سرطان الثدي لدى نساء تجاوزن سنّ الـ45، والتي أفضت إلى اكتشاف حوالي 400 إصابة.

وأشار إلى أن الجمعية شرعت منذ 3 سنوات في تقصي مرض سرطان القولون لدى النساء والرجال منذ سن الـ45 سنة، وذلك عبر تقنية "الكولوسكوبي"، كما تتولى تنظيم دورات تكوينية مستمرة لفائدة الطاقم الطبي وشبه الطبي، وأيام تحسيسية في صفاقس والمناطق المحاذية لها حول التقصي المبكر لمرض السرطان، كما دأبت على استضافة مرضى السرطان أصيلي مناطق الجنوب الذين يتلقون العلاج بالأشعة بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة (حوالي 7300 مريض منذ تأسيسها سنة 1995).


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319178


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 | 4 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:38
17:07
14:46
12:13
07:08
05:37
الرطــوبة:
% 82
Babnet
Babnet21°
14° Babnet
الــرياح:
8.75 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
21°-12
16°-11
14°-9
16°-9
18°-12
  • Avoirs en devises
    24727,1

  • (24/11)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41000 DT        1$ =2,95747 DT
  • Solde Compte du Trésor   (24/11)   1132,2 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 17:51 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*