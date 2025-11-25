Babnet   Latest update 19:10 Tunis

مشروع توسعة جديد لمجمع TIS Circuits في تونس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6925e357840cc9.83043227_loqmejnkpfgih.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 25 Novembre 2025 - 18:11
      
استقبلت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب الرئيس التنفيذي لمجمع TIS Circuits الفرنسي برونو راكو، مرفوقًا بمدير فرع الشركة في تونس أيمن الطرودي، خلال اجتماع انعقد بمقر الوزارة لبحث برنامج التوسعة الذي يعتزم المجمع تنفيذه في مجال الصناعة الذكية 5.0.



شارك في اللقاء كل من الرئيس المدير العام للوكالة العقارية الصناعية قيس الماجري، ومدير عام الصناعات المعملية فتحي السهلاوي، والمكلف بتسيير الإدارة العامة للبنية التحتية الصناعية والتكنولوجية كمال الهنداوي. وتم خلال الجلسة تناول تفاصيل البرنامج الاستثماري المزمع اعتماده، وخاصة مشروع التوسعة الذي من المنتظر أن يخلق مواطن شغل جديدة ويساهم في دعم قطاع الصناعات الإلكترونية ورفع نسق الصادرات.


التزام حكومي بدعم الاستثمار الصناعي

أكدت وزيرة الصناعة حرص الوزارة على تعزيز قطاع الصناعات الإلكترونية ودعم المبادرات ذات القيمة التكنولوجية العالية، مع مواصلة مرافقة الشركات الصناعية لتجاوز الصعوبات وتوفير الظروف الملائمة لاستقطاب استثمارات جديدة في هذا القطاع الحيوي.

إشادة بالكفاءات التونسية

من جانبه، أثنى برونو راكو على الكفاءات التونسية وعلى الجهود التي تبذلها الوزارة وهياكلها لتوفير بيئة ملائمة لتطوير المشاريع الصناعية، مؤكداً رغبة المجمع في تعزيز حضوره بتونس عبر استثمارات إضافية.

مجمع عالمي واسع الانتشار

يُذكر أن TIS Circuits يمثل فرعًا من المجمع العالمي All Circuits Company المتواجد في خمس قارات، ويشغل حوالي 2000 شخص على مستوى العالم، بينهم 700 عامل وإطار في تونس.

ميثاق جديد لقطاع الصناعات الإلكترونية

وتعمل مصالح الوزارة على استكمال إعداد ميثاق للنهوض بتنافسية قطاع الصناعات الإلكترونية في أفق سنة 2030، وقد بلغ مراحل متقدمة، على أن يُعرض للمصادقة خلال الثلاثي الأول من سنة 2026.


