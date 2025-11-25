مشروع توسعة جديد لمجمع TIS Circuits في تونس

استقبلت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب الرئيس التنفيذي لمجمع TIS Circuits الفرنسي برونو راكو، مرفوقًا بمدير فرع الشركة في تونس أيمن الطرودي، خلال اجتماع انعقد بمقر الوزارة لبحث برنامج التوسعة الذي يعتزم المجمع تنفيذه في مجال الصناعة الذكية 5.0.







التزام حكومي بدعم الاستثمار الصناعي



إشادة بالكفاءات التونسية



مجمع عالمي واسع الانتشار



ميثاق جديد لقطاع الصناعات الإلكترونية



شارك في اللقاء كل من الرئيس المدير العام للوكالة العقارية الصناعية، ومدير عام الصناعات المعملية، والمكلف بتسيير الإدارة العامة للبنية التحتية الصناعية والتكنولوجية. وتم خلال الجلسة تناول تفاصيل البرنامج الاستثماري المزمع اعتماده، وخاصة مشروع التوسعة الذي من المنتظر أن يخلقويساهم في دعم قطاع الصناعات الإلكترونية ورفع نسق الصادرات.أكدت وزيرة الصناعة حرص الوزارة على تعزيز قطاعودعم المبادرات ذات، مع مواصلة مرافقة الشركات الصناعية لتجاوز الصعوبات وتوفير الظروف الملائمة لاستقطاب استثمارات جديدة في هذا القطاع الحيوي.من جانبه، أثنىعلى الكفاءات التونسية وعلى الجهود التي تبذلها الوزارة وهياكلها لتوفير بيئة ملائمة لتطوير المشاريع الصناعية، مؤكداً رغبة المجمع في تعزيز حضوره بتونس عبر استثمارات إضافية.يُذكر أنيمثل فرعًا من المجمع العالميالمتواجد في، ويشغل حواليعلى مستوى العالم، بينهمفي تونس.وتعمل مصالح الوزارة على استكمال إعدادفي أفق سنة 2030، وقد بلغ مراحل متقدمة، على أن يُعرض للمصادقة خلال