توزر: احداث وحدة متنقلة للإسعاف بنفطة

أعطيت، أمس الاثنين، في معتمدية نفطة من ولاية توزر، إشارة استغلال الوحدة المتنقلة للنجدة والانعاش للتكفل بالحالات الحرجة، وذلك بعد تلقي الجهة خلال الأسبوع الماضي سيارتي اسعاف مجهزتين وظفت الأولى لإحداث وحدة اسعاف متنقلة في بنفطة، والثانية لفائدة الوحدة الجهوية للنجدة والاسعاف بالمستشفى الجهوي بتوزر، وفق المدير الجهوي للصحة عبد الرزاق اللموشي.



وبين المصدر نفسه لصحفية "وات" أن تخصيص سيارتي اسعاف للجهة، يأتي في سياق تنفيذ برنامج "الصحة عزيزة" من أجل النهوض بالخدمات الصحية في المناطق ذات الأولوية، وتحقيق العدالة الصحية، واوضح أنه تم تكوين ممرضين وتقنيين سامين في مجال التدخل السريع والمتنقل، استعدادا لبعث هذه الوحدة بالمستشفى الجهوي بنفطة، وخاصة في مجال الإنعاش، واحداث مقر للوحدة المتنقلة.









ومن شأن وحدة النجدة والانعاش بنفطة أن تساهم في تقريب الخدمات وخاصة بالمناطق الحدودية في معتمدية حزوة وتحقيق السرعة والنجاعة لتغطي الوحدتين كامل مناطق الولاية، وفق توضيح المدير الجهوي للصحة.